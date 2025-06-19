Конфликт на Ближнем Востоке ни к чему: СМИ узнали, почему Трамп внезапно покинул саммит G7

Президент США Дональд Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде вечером 17 июня, пропустив второй день встречи, на котором, в частности, были запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Формальной причиной для возвращения в Вашингтон Трамп назвал необходимость вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

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Однако, как сообщили источники, на самом деле решение Трампа частично было связано с личным раздражением французским лидером Эммануэлем Макроном и нежеланием встречаться с Зеленским. Об этом пишет Financial Times.

В частности, президенту США не понравилось, что Макрон сделал публичную остановку в Гренландии, и выступил против его идеи взять остров под американский контроль. Также, по данным СМИ, Трамп не проявил особого интереса к участию в запланированном разговоре с украинским коллегой, несмотря на войну в Украине и критическую важность поддержки Вашингтона.

В связи с этими событиями НАТО приняло решение сократить предстоящий саммит в Гааге до одной рабочей сессии продолжительностью всего 2,5 часа. Первоначально мероприятие должно было длиться три дня, однако лидеры Альянса решили минимизировать риски вероятного срыва встречи, как это произошло с саммитом G7. Источники FT утверждают, что формат был изменен специально, чтобы Трамп не заскучал и не покинул мероприятие раньше времени.

"Вся суть заключается в том, чтобы сделать ее как можно меньшей и целенаправленной. С как можно меньшими возможностями для срывов", – сказал один из чиновников.

Сокращенная сессия НАТО состоится 19 июня, а накануне, 18 июня, планировался неформальный ужин лидеров, который организовали король и королева Нидерландов. К участию в мероприятии приглашен и президент Владимир Зеленский.

"Сейчас два дня заседания продолжались всего два часа... Поэтому это должно быть возможно, и я надеюсь, что это сработает", – сказала старший вице-президент Немецкого фонда Маршалла Клаудия Мейджор на мероприятии в Берлине 19 июня. "Но я перестала пытаться предсказать Трампа".

Главным вопросом саммита станет финансирование оборонной сферы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-члены повысить военные расходы до 3,5% ВВП к 2030 году и выделять еще 1,5% на связанные с безопасностью инфраструктурные проекты, в частности в сферах киберзащиты и логистики. Однако некоторые страны, в частности Испания, выступили против требований Трампа установить минимальный порог оборонных расходов в 5% ВВП. Правительство Мадрида заявило, что такой резкий рост расходов грозит сокращением финансирования социальных программ.

Позицию Испании, по информации FT, частным образом разделяют еще несколько стран, несмотря на значительное давление со стороны США и союзников, направленное на поддержание стабильности внутри НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп категорически опроверг утверждение лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что он досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде для работы над прекращением огня на Ближнем Востоке. Своего французского коллегу республиканец назвал "искателем публичности" и заявил, мол, причина его возвращения в Вашингтон является "гораздо большей".

Кроме этого, лидеры "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, во встречах также участвует Европейский Союз) не будут делать совместного заявления по войне в Украине по результатам саммита в Кананаскисе. Причиной этого является позиция Соединенных Штатов Америки, которые захотели изменить формулировку.

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