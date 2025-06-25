Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) 25 июня встретился с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Политики проведут переговоры.

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Об этом OBOZ.UA сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Встреча началась около 16:10 (по киевскому времени) и продолжалась около 50 минут. Лидеры, очевидно, будут говорили о российском полномасштабном вторжении в Украину.

Утром Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО.

"Мы обсудим очевидное. Обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский – хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Похоже на то", – заявил Трамп.

Во время закрытой встречи с лидерами стран-членов НАТО Трамп сказал, что "ситуация в Украине полностью вышла из-под контроля и с этим нужно что-то делать".

Отметим, что Зеленский уже провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Кроме Трампа, у него также запланирована встреча с немецким канцлером Фридрихом Мерцом.

24 июня Владимир Зеленский встретился в Гааге с премьером Нидерландов Диком Схоофом и генсеком блока Марком Рютте. Также политик появился на форуме, посвященном ВПК и выступил с речью перед Сенатом и Палатой представителей Нидерландов.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде вечером 17 июня, пропустив второй день встречи, на который были запланированы переговоры с Зеленским. Формальной причиной для возвращения в Вашингтон республиканец назвал необходимость вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

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