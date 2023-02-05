Зеленский лишил украинского гражданства ряд топ-чиновников времен Януковича: перечень

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд топ-чиновников. Все они "служили" во время "правления" беглого президента Виктора Януковича.

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Об этом в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. По его словам, Зеленский лишил гражданства Украины предателей.

Среди тех, у кого больше нет украинского паспорта и кто являлся сторонником режима Януковича: экс-глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, украинский политик, бизнесмен и общественный деятель Александр Клименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко и менее публичные люди с их политической орбиты.

"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", – заявил Арахамия.

Он обратился ко всем, кто владеет информацией о имуществе указанных лиц, сообщать об этом.

Напомним: 24 января Зеленский подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины. Во всех случаях чиновников освободили с должности "согласно поданному ними заявлению".

Ранее увольнение пяти руководителей ОВА согласовал Кабинет министров Украины.

OBOZREVATEL сообщал, что 23 января в вечернем обращении к народу Зеленский сообщил, что скоро украинцы узнают о ряде кадровых решений. "Иногда кажется, что некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", – сказал украинский лидер.

После этого заявление на увольнение написал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Так же поступили заместители главы Минрегиона Иван Лукеря и Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Должности лишились также заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

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