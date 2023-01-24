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Зеленский уволил с должностей руководителей пяти областей

Дарья Дурова
Новости политики
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Валентин Резниченко, Ярослав Янушевич и Александр Старух

Президент Владимир Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины. Во всех случаях чиновников освободили с должности "согласно поданному ними заявлению".

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Тексты соответствующих документов были обнародованы на сайте Офиса президента Украины. В этот день были уволены:

– Валентин Резниченко с должности председателя Днепропетровской ОГА;

– Александр Старух с должности председателя Запорожской ОГА;

– Алексей Кулеба с должности главы Киевской ОГА;

– Дмитрий Живицкий с должности председателя Сумской ОГА;

– Ярослав Янушевич с должности главы Херсонской ОГА.

Отметим, что Алексей Кулеба сразу после увольнения был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины. Ранее это кресло занимал Кирилл Тимошенко.

Зеленский уволил с должностей руководителей пяти областей

Напомним, что ранее увольнение пяти руководителей ОВА согласовал Кабинет министров Украины.

Если Кулебу сняли с занимаемой должности с целью перевода в другое ведомство, то к другим четырем главам ОВА есть вопросы, касающиеся возможной коррупции. По данным издания "Цензор.Нет", Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич якобы являются фигурантами уголовных дел. Подчеркнем: официально правоохранительные ведомства не сообщали, что ведут расследование в отношении указанных лиц.

Как писал OBOZREVATEL:

– 23 января в вечернем обращении к народу Зеленский сообщил, что скоро украинцы узнают о ряде кадровых решений. "Иногда кажется, что некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", – сказал украинский лидер.

– После этого заявление на увольнение написал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Так же поступили заместители главы Минрегиона Иван Лукеря и Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

– Должности лишились также заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

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