Зеленский уволил с должностей руководителей пяти областей

Президент Владимир Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины. Во всех случаях чиновников освободили с должности "согласно поданному ними заявлению".

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Тексты соответствующих документов были обнародованы на сайте Офиса президента Украины. В этот день были уволены:

– Валентин Резниченко с должности председателя Днепропетровской ОГА;

– Александр Старух с должности председателя Запорожской ОГА;

– Алексей Кулеба с должности главы Киевской ОГА;

– Дмитрий Живицкий с должности председателя Сумской ОГА;

– Ярослав Янушевич с должности главы Херсонской ОГА.

Отметим, что Алексей Кулеба сразу после увольнения был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины. Ранее это кресло занимал Кирилл Тимошенко.

Напомним, что ранее увольнение пяти руководителей ОВА согласовал Кабинет министров Украины.

Если Кулебу сняли с занимаемой должности с целью перевода в другое ведомство, то к другим четырем главам ОВА есть вопросы, касающиеся возможной коррупции. По данным издания "Цензор.Нет", Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич якобы являются фигурантами уголовных дел. Подчеркнем: официально правоохранительные ведомства не сообщали, что ведут расследование в отношении указанных лиц.

Как писал OBOZREVATEL:

– 23 января в вечернем обращении к народу Зеленский сообщил, что скоро украинцы узнают о ряде кадровых решений. "Иногда кажется, что некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", – сказал украинский лидер.

– После этого заявление на увольнение написал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Так же поступили заместители главы Минрегиона Иван Лукеря и Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

– Должности лишились также заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

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