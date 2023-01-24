В Кабмине произошло еще несколько отставок: должности покинули заместители главы Минрегиона

Вторник 24 января, когда Украина перешагнула границу в 11 месяцев войны, ознаменовался кадровыми отставками в органах государственной власти. Заявления на увольнение написали несколько чиновников Кабмина, среди которых заместители главы Минрегиона Иван Лукеря и Вячеслав Негода.

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Об этом чиновники написали на своих страницах Facebook. Первый опубликовал фото заявления, написанного по собственному желанию (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Благодарю коллег и партнеров из правительства, парламента, Офиса президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов", – прокомментировал Лукеря.

Он подчеркнул, что решение покинуть пост заместителя министра развития громад и территорий принял еще в начале года.

"К сожалению, по мере политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению. Что дальше – объявлю в скором времени", – подчеркнул чиновник.

Вячеслав Негода, отвечавший за децентрализацию в Минрегионе, также опубликовал соответствующий пост, однако причины увольнения не назвал.

"Я благодарен всем, кто поддерживал в трудные минуты, внушал веру и уверенность на этом децентрализационном марафоне, до финиша которого еще далеко", – написал он.

Напомним: 22 января Кабмин уволил коллегу Лукери и Негоды – Василия Лозинского с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры после громкого коррупционного скандала.

Накануне Лозинский был задержан на взятке в размере $400 тыс. сотрудниками НАБУ и САП благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки. Правоохранители разоблачили и прекратили его деятельность по хищению государственных средств.

Что еще известно об увольнении чиновников в Украине?

23 января президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах. Уволить планировали четырех глав областных военных администраций, которые недавно были фигурантами скандалов.

По данным источников OBOZREVATEL, речь идет о главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко, Запорожской – Александре Старухе, Сумской – Дмитрии Живицком, Херсонской – Ярославе Янушевиче.

Увольнения чиновников 24 января начались с замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который подтвердил, что уходит в отставку. Информация об этом в СМИ появилась накануне. Причины заместитель Ермака не уточнил, а только поблагодарил за "возможность делать добрые дела".

В этот же день заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов для Вооруженных сил Украины. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

В целом 24 января в Кабмине устроили большие кадровые перестановки: должности потеряли уже упомянутые Вячеслав Шаповалов, Иван Лукеря, Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Были поддержаны и проекты указов президента Украины об увольнении глав ОВА Резниченко, Старуха, Живицкого и Янушевича. Кроме них – главы Киевской ОВА Алексея Кулебы (сообщалось, что он может заменить Тимошенко в ОПУ). В то же время на должность замминистра экономики Украины назначили Алексея Соболева.

Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники писал, что должностей в ближайшее время могут лишиться министр экономики Герман Галущенко, министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин, министр спорта Вадим Гутцайт, министр образования Сергей Шкарлет, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Как сообщал OBOZREVATEL, внештатный советник главы ОПУ Алексей Арестович написал заявление о своей отставке 17 января. Он сделал это после громкого скандала, разразившегося из-за его слов о якобы вине украинских сил ПВО за разрушение ракетным ударом РФ дома в Днепре.

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