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В Кабмине произошло еще несколько отставок: должности покинули заместители главы Минрегиона

Марина Лисничук
Новости политики
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В Кабмине произошло еще несколько отставок: должности покинули заместители главы Минрегиона

Вторник 24 января, когда Украина перешагнула границу в 11 месяцев войны, ознаменовался кадровыми отставками в органах государственной власти. Заявления на увольнение написали несколько чиновников Кабмина, среди которых заместители главы Минрегиона Иван Лукеря и Вячеслав Негода.

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Об этом чиновники написали на своих страницах Facebook. Первый опубликовал фото заявления, написанного по собственному желанию (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Благодарю коллег и партнеров из правительства, парламента, Офиса президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов", – прокомментировал Лукеря.

Он подчеркнул, что решение покинуть пост заместителя министра развития громад и территорий принял еще в начале года.

"К сожалению, по мере политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению. Что дальше – объявлю в скором времени", – подчеркнул чиновник.

В Кабмине произошло еще несколько отставок: должности покинули заместители главы Минрегиона

Вячеслав Негода, отвечавший за децентрализацию в Минрегионе, также опубликовал соответствующий пост, однако причины увольнения не назвал.

"Я благодарен всем, кто поддерживал в трудные минуты, внушал веру и уверенность на этом децентрализационном марафоне, до финиша которого еще далеко", – написал он.

В Кабмине произошло еще несколько отставок: должности покинули заместители главы Минрегиона

Напомним: 22 января Кабмин уволил коллегу Лукери и Негоды – Василия Лозинского с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры после громкого коррупционного скандала.

Накануне Лозинский был задержан на взятке в размере $400 тыс. сотрудниками НАБУ и САП благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки. Правоохранители разоблачили и прекратили его деятельность по хищению государственных средств.

Что еще известно об увольнении чиновников в Украине?

23 января президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах. Уволить планировали четырех глав областных военных администраций, которые недавно были фигурантами скандалов.

По данным источников OBOZREVATEL, речь идет о главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко, Запорожской – Александре Старухе, Сумской – Дмитрии Живицком, Херсонской – Ярославе Янушевиче.

Увольнения чиновников 24 января начались с замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который подтвердил, что уходит в отставку. Информация об этом в СМИ появилась накануне. Причины заместитель Ермака не уточнил, а только поблагодарил за "возможность делать добрые дела".

В этот же день заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов для Вооруженных сил Украины. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

В целом 24 января в Кабмине устроили большие кадровые перестановки: должности потеряли уже упомянутые Вячеслав Шаповалов, Иван Лукеря, Вячеслав Негода и заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Были поддержаны и проекты указов президента Украины об увольнении глав ОВА Резниченко, Старуха, Живицкого и Янушевича. Кроме них – главы Киевской ОВА Алексея Кулебы (сообщалось, что он может заменить Тимошенко в ОПУ). В то же время на должность замминистра экономики Украины назначили Алексея Соболева.

Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники писал, что должностей в ближайшее время могут лишиться министр экономики Герман Галущенко, министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин, министр спорта Вадим Гутцайт, министр образования Сергей Шкарлет, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

В Кабмине произошло еще несколько отставок: должности покинули заместители главы Минрегиона

Как сообщал OBOZREVATEL, внештатный советник главы ОПУ Алексей Арестович написал заявление о своей отставке 17 января. Он сделал это после громкого скандала, разразившегося из-за его слов о якобы вине украинских сил ПВО за разрушение ракетным ударом РФ дома в Днепре.

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