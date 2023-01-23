Государство не проявит слабости: Зеленский сообщил о громких отставках среди топ-чиновников

Президент Владимир Зеленский 23 января подписал ряд кадровых решений в отношении руководителей министерств и других структур центральной власти. Правоохранительную систему и региональное самоуправление в нескольких областях ожидают перестановки. Также им приняты указы о запрете на выезд за границу всех должностных лиц центральной власти, различных уровне местного самоуправления, судей, прокуроров, правоохранителей и депутатов.

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Об этом сам глава государства рассказал в традиционном обращении через YouTube-канал своего Офиса. Зеленский подчеркнул, что все они находятся на государственной службе, чтобы служить народу Украины, если они хотят отдыхать, то будут это делать после ухода в отставку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости", – подчеркнул он.

Президент пояснил свою категоричность событиями на фронте. Враг штурмует и производит обстрелы ежечасно, круглосуточно продолжаются бои в Донецкой области и на южном направлении.

"Иногда кажется, что некоторые в тыловых городах полностью забыли о войне и начали игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", – подчеркнул лидер нации.

В течение рабочего дня Зеленский обратился к участникам зимней встречи американских бизнес-лидеров, входящих в Национальную ассоциацию торгово-промышленных палат штатов. Это более 100 тысяч предпринимателей, которые обеспечивают занятость около половины рабочей силы в Америке.

"Важно, чтобы американцы на всех уровнях знали и чувствовали, как важно и исторически необходимо наше сотрудничество – Украины и США", – пояснил украинский президент.

Он напомнил, что уже завтра, 24 января, исполнится ровно 11 месяцев кровопролитной, жестокой и несправедливой войне в Украине. Эти месяцы стали по-настоящему судьбоносными не только в жизни каждого украинца, но целой нации, включая ее будущих потомков.

"Это будет 335-й день. День, который мы пройдем так же, как и 334, объединив все наши силы ради одного – ради победы. Ради победы Украины. Не кого-то против кого-то из нас самих. А ради всей Украины. Ради победы всего нашего государства в войне за свободу и независимость для всех украинцев. Это будет. И все необходимые шаги будут сделаны", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии больше зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Такие системы противовоздушной обороны стране очень нужны на этом этапе войны.

В Британии вышла книга "Эффект Зеленского". В ней ученые, доктора политических наук Ольга Онух и Генри Гейл исследовали украинскую идентичность и развитие гражданской нации.