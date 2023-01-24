Тимошенко подтвердил, что идет из ОПУ: Зеленский подписал указ на увольнение

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что уходит в отставку. Причины не учел, а только поблагодарил за "возможность делать добрые дела".

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Об этом он утром 24 января сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав фото написанного им заявления. А соответствующий указ главы государства был введен еще накануне (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому руководителю областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!" – написал Тимошенко.

Также слова благодарности он выразил мэрам городов – за конструктив в спорах, крутой команде Директората по региональной политике ОПУ, без которых "ничего бы не было". Кроме этого, поблагодарил граждан страны, защитников и своих родных.

"Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ, что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею! До встречи", – подытожил Тимошенко.

Напомним: накануне стало известно, что Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности замглавы ОПУ. Отмечалось, что на его место может быть назначен нынешний глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Президент Владимир Зеленский подписал заявление Тимошенко на увольнение 23 января. На сайте главы государства опубликован соответствующий указ №28/2023.

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя главы Офиса президента Украины согласно поданному заявлению", – говорится в документе.

В нем также напомнили о решении Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому во время войны украинские чиновники больше не смогут ездить за границу на отдых и с какой-либо другой негосударственной целью.

Что известно о Кирилле Тимошенко

Родился в 1989 году в Днепропетровске (ныне Днепр). Окончил Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара по специальности "Правоведение". В 2005 году начал работать на телекомпании "Приват ТВ Днепр" (9 канал). С 2011-го работал продюсером ряда продакшн-студий, в частности "07 Продакшн", а также ООО "Мамас фильм продакшн".

В 2016 году основал агентство GOODMEDIA, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов. Работал в качестве продюсера над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, более 30 публицистических проектов, более 10 документальных и художественных фильмов.

Указом президента 21 мая 2019 года Тимошенко назначили заместителем главы администрации президента, а 25 июня 2019-го – заместителем главы Офиса президента.

В октябре 2022-го Кирилл Тимошенко стал участником скандальной истории с внедорожником Chevrolet Tahoe. Расследователи выяснили, что заместитель Андрея Ермака ездит на одном из таких автомобилей, которые концерн General Motors передал Украине для гуманитарных целей во время войны.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал заявление о своей отставке. Он сделал это после громкого скандала, разразившегося из-за его слов о якобы вине украинских сил ПВО за разрушение Россией дома в Днепре 14 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 23 января анонсировал кадровые решения по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах. Уволить планируют четырех глав областных военных администраций, которые недавно были фигурантами скандалов.

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