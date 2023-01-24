Кабмин согласовал увольнение глав пяти ОВА: все подробности

Кабинет министров Украины 24 января уволил пять глав областных военных администраций. В отставку уйдут руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, Киевской – Алексей Кулеба, Запорожской – Александр Старух, Сумской – Дмитрий Живицкий и Херсонской – Ярослав Янушевич.

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Таким образом правительство поддержало проекты соответствующих указов президента Владимира Зеленского. Об увольнении глав областей сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Резниченко стал фигурантом коррупционного скандала в ноябре 2022 года, когда СМИ обнародовали расследование о расходах Днепропетровщины на ремонт дорог в сумме 2,3 млрд грн. Большинство средств получила фирма, связанная с Резниченко.

Совладелица этой фирмы тренер по фитнесу Яна Хланта и Резниченко вместе путешествовали, девушка ездила на авто чиновника и получала зарплату в его фирме.

Запорожская ОВА попала в скандал вокруг хищения гуманитарной помощи в августе 2022 года. СБУ и НАБУ провели обыски в горсовете, ОВА, на складах и по адресам проживания подозреваемых. Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

А замглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова в разгар войны праздновала Новый год в Таиланде в отеле, где номера стартует от 7500 грн в сутки.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич также не раз подвергался критике. На сайте Офиса президента даже был опубликована петиция с призывом отстранить его "в связи с полной некомпетентностью и бездействием".

В частности, один из скандалов вспыхнул из-за того, что Янушевич якобы взял в свои советники депутата Херсонского горсовета от ОПЗЖ и бывшего помощника гауляйтера Владимира Сальдо Юрия Стельмашенко.

По данным источников издания "Цензор.Нет", Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.