Заместитель генпрокурора Симоненко уволен с должности, – нардеп

В Украине начались масштабные кадровые изменения. В частности, был уволен заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. СМИ также писали о том, что Симоненко написал заявление об увольнении.

Ранее заместитель генпрокурора попал в громкий скандал: в разгар полномасштабной войны он провел 10-дневный отпуск в Испании. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.

Информацию о пересечении Симоненко границы подтвердили его источники в правоохранительных органах. Кроме того, фото, на котором было видно чиновника, опубликовала жена Симоненко в Instagram.

Со своей семьей он отдыхал в городе Марбелья. Из Украины заместитель генпрокурора выехал 30 декабря через пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей, а вернулся тем же путем 8 января.

Напомним, что ранее Симоненко временно исполнял обязанности генерального прокурора Украины после того, как Ирину Венедиктову отстранили от должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские чиновники больше не смогут ездить за границу на отдых и с какой-либо другой негосударственной целью. Соответствующее решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

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