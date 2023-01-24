Заместитель Резникова подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для ВСУ

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов для Вооруженных сил Украины. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

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Министр обороны Украины Алексей Резников уже одобрил отставку зама. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Минобороны.

Причиной, по которой Шаповалов написал заявление об увольнении, официально названо его стремление "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ".

"Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова о его увольнении с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины. Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания", – говорится в заявлении МОУ.

В ведомстве вновь подчеркнули "необоснованность и безосновательность" упреков в коррупции при проведении закупок продуктов питания для ВСУ.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения не обоснованы и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении – достойный поступок в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше любых кабинетов или кресел. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность во время дополнительных уточнений и возможных расследований. И это та философия, которую исповедует команда Минобороны", – говорится в заявлении.

В Министерстве обороны также рассказали о деятельности Шаповалова за время работы. Он, утверждают в МОУ, лично причастен к налаживанию обеспечения армии, выросшей в разы после начала полномасштабного вторжения, а также к реализации ряда реформ.

"Проведена демонополизация услуги питания ВСУ. Многомиллиардный рынок стал более прозрачным и устойчивым к стрессам. Уничтожены монополии в секторе обеспечения горюче-смазочными материалами, где зависимость по отдельным позициям от одного поставщика была тотальной. Теперь этой уязвимости нет. В резервах ВСУ – четверть миллиона и более 150 тыс. шлемов. Удалось не только полностью обеспечить наших воинов, но и сформировать запас прочности, частью которого являются мощные украинские производители", – заверили в Минобороны.

В ведомстве утверждают, что сейчас на складах находятся "сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, других предметов вещевого обеспечения". Также там заявили, что после первых критических месяцев, когда значительные объемы товаров приходилось импортировать, сейчас началась работа по увеличению возможностей отечественных производителей.

"В рамках реформы закупок Минобороны создано агентство по обеспечению тыловых нужд. Вячеслав Шаповалов еще прошлой зимой активизировал работу по упорядочению активов Минобороны. Вместе с Госкадастром сделаны мощные шаги по цифровизации информации о земельных участках и недвижимости. Совместно с юридическими войсками было возвращено тысячи гектаров земель и украденные у оборонного ведомства здания. Этот процесс стал системным", – отмечается в заявлении.

В Минобороны также заявили, что надеются на "затихание информационных волн" и на "достижение справедливости".

"Министерство обороны Украины благодарит Вячеслава Шаповалова за командную и эффективную работу и уверено, что информационные волны утихнут и будет достигнута справедливость. Минобороны придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции, с уважением относится к демократическому контролю и обеспечит абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами", – отметили в ведомстве.

Напомним, скандал вокруг контрактов на закупку продуктов для ВСУ разразился после того, как журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Общая сумма контракта, писали журналисты, – более 13 млрд грн, а цены на продукты в нем вдвое или втрое превышают рыночные.

После огласки на скандал отреагировали в Верховной Раде (руководство МОУ вызвали для отчета на заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки), а также в ОПУ (где заявили, что все виновные должны понести максимально строгое наказание).

У Минобороны же первой реакцией было обвинение журналистов в "преднамеренной манипуляции", с распространителями которой должно, по мнению ведомства, разбираться СБУ.

Далее последовала реакция от НАБУ, где подчеркнули, что расследование обстоятельств оптовых закупок на сумму 13 млрд грн было начато до резонанса в СМИ.

Со временем ситуацию прокомментировал и сам министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что в СМИ при сравнении цен в супермаркетах и у поставщиков для Минобороны сравниваются несравнимые вещи. Завышенную цену на яйца (170 грн) Резников объяснил технической ошибкой, которую совершил поставщик.