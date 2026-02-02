'Войну надо завершать': Зеленский провел совещание с переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч

Уже на этой неделе – 4 и 5 февраля – ожидаются новые мирные переговоры в трехстороннем формате между Украиной, США и Россией. Также запланированы наши двусторонние встречи с американской стороной.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, который в понедельник, 2 февраля, провел совещание с переговорной командой перед новым раундом активных дипломатических действий. На своем Telegram-канале глава Украинского государства раскрыл некоторые детали.

"Ожидаем встречи в ближайшее время, уже в среду и четверг на этой неделе", – отметил он, имея в виду трехсторонний формат.

Участие в совещании приняли почти все участники переговорной команды:

Рустем Умеров;

Кирилл Буданов;

Сергей Кислица;

Андрей Гнатов;

Александр Бевз.

Давид Арахамия отсутствовал, но он также будет участвовать в переговорах.

"Согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи... Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", – заявил Зеленский.

Также Киев рассчитывает, что Вашингтон будет решительным в обеспечении необходимых условий для диалога.

"Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну надо завершать", – подытожил президент.

Что предшествовало

Трехсторонние технические переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ) прошли 23-24 января. Там обсуждали возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

В субботу, 31-го числа, с американскими дипломатами беседовал специальный посланник кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев. Переговоры состоялись в поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. Стив Уиткофф после этого заявил, что РФ якобы "работает над обеспечением мира в Украине".

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готовится к следующим раундам и готова работать во всех рабочих форматах.

