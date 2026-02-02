"Нечего добавить": в Кремле "запутались" относительно сроков "энергетического перемирия"

В Кремле снова не смогли четко объяснить свою позицию относительно так называемого энергетического перемирия между Россией и Украиной. Представитель президента РФ Дмитрий Песков фактически ушел от ответа на вопрос о сроках его действия.

Видео дня

В Москве ограничились ссылкой на предыдущие заявления, не прояснив, действуют ли договоренности сейчас. Об этом сообщают росмедиа.

Вопрос о сроках действия энергетического перемирия был поднят журналистами во время общения с Песковым в понедельник. В частности, его спросили, остается ли перемирие действующим, или его срок завершился в воскресенье.

В ответ Песков заявил, что нечего добавить к предыдущим комментариям.

Он напомнил, что ранее в Кремле говорили о дате 1 февраля, однако никаких уточнений или подтверждений относительно дальнейшего режима перемирия не предоставил.

"Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-коле, где речь шла именно о первом февраля", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW убеждены, что недельный мораторий на энергетические удары не является значительной уступкой России. Ведь Москва продолжает отвергать долгосрочное прекращение огня, а подобные краткосрочные "секторальные" моратории она предлагала и раньше – исключительно для достижения своих политических целей.

В случае, если Украина также не будет наносить удары по РФ, этот мораторий будет для России очень выгодным. Ведь, пока Украина не будет бить по российской энергетике и объектам нефтегазового сектора, российские войска смогут накопить арсеналы беспилотников и ракет, которые затем будут использовать для осуществления крупных комбинированных ударов по украинским городам и селам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Россия отвергла западные гарантии безопасности для Украины. Заявления российских топ-чиновников, прежде всего Лаврова, по мнению аналитиков, должны были послать Западу четкий сигнал об истинных намерениях Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!