В Украине во вторник будет до 28 градусов мороза: когда ждать потепления

Во вторник, 3 февраля, почти по всей территории Украины сохранятся сильные морозы. Местами столбики термометров покажут до -28 градусов.

Ослабление холодов стоит ожидать с четверга, 5 февраля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"3 февраля в Украине удерживаются очень сильные морозы. Ближайшей ночью -22-28 градусов, на юго-западе, юге и юго-востоке -17-22 градуса", – говорится в сообщении.

Погода на 3 февраля

По словам синоптика, в течение завтрашнего дня температура воздуха будет колебаться от -14 до -20 градусов, на юге ожидается -4... -11, а на Закарпатье – около нуля.

Сухую погоду обеспечит антициклон, который принес в Украину резкое похолодание непосредственно из Арктики, поэтому во вторник осадки по стране не прогнозируются, а небо будет безоблачным.

В Киеве ближайшей ночью синоптики прогнозируют сильные морозы – до -22... -25 градусов, днем во вторник температура составит -12... -15. Осадков не ожидается. На дорогах и тротуарах будет сохраняться гололедица.

"Ослабление морозов ожидается с 5 февраля. Температура воздуха существенно повысится, однако появятся осадки и усилится ветер", – указано в сообщении.

Диденко подчеркнула: на календаре – зима, поэтому после прогнозируемого потепления вполне возможно ожидать очередного ощутимого похолодания.

