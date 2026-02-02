'Не могут быть односторонними': в Кремле сделали циничное заявление о гарантиях безопасности для Украины и возможности применения РФ ядерного оружия

В Кремле снова прибегли к ядерному шантажу, комментируя вопрос гарантий безопасности для Украины. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, соединив тему переговоров с угрозами применения ядерного оружия.

Его слова прозвучали на фоне дискуссий о возможных форматах договоренностей по безопасности в отношении Украины. Об этом он рассказал в интервью медиа.

Гарантии безопасности для Украины не могут быть односторонними, заявил Медведев. По его словам, любые договоренности в сфере безопасности должны учитывать позицию России.

В то же время Медведев прибегнул к очередным угрозам, затронув тему ядерного оружия. Он назвал его "исключительно опасным", однако заявил, что в случае угрозы "судьбе страны" у России "не должно возникать никаких сомнений" относительно возможности его применения.

По словам Медведева, Россия якобы действует исключительно в рамках собственной ядерной доктрины, в которой прописаны условия использования ядерного оружия. Именно этим он объяснил регулярные заявления российских чиновников на эту тему.

Комментируя вопрос, обсуждала ли Москва возможность применения ядерного оружия в войне против Украины, Медведев заявил, что Россия его не использовала, а значит, "опасных угроз для страны не было". Он подчеркнул, что, по мнению Кремля, отсутствие ядерного удара является подтверждением контроля ситуации со стороны российских властей.

Заявления Медведева в очередной раз стали примером сочетания риторики о переговорах с прямыми ядерными угрозами, которые Россия системно использует как элемент политического и военного давления на Украину и западных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский готов обсудить территориальный вопрос во время личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сказал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он отметил, что препятствием в мирном процессе и в дальнейшем остается Россия.

