Командные зарубы, спринты и лыжи без лыж. Какие виды спорта увидим на Олимпиаде-2026

OBOZ.UA начинает серию материалов о зимних видах спорта для Олимпиады-2026! Там будет не только новый соревновательный этап, а еще и обновления для прыжков, гонок и другие новации. Сегодня – сразу о 6 видах спорта.

Биатлон

Сколько медалей разыгрывают: 11 комплектов

Дисциплины: мужская, женская, смешанная (индивидуальная гонка, спринт, гонка-преследование, масстарт, эстафета)

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

Это один из самых красивых видов спорта и своей красочностью. Во время гонки на лыжах спортсмены проходят два огневых рубежа и стреляют лежа и стоя по 5 мишеням, имея только 5 патронов. То есть надо быть максимально точным, ведь за промах дают штрафной круг. В гонке преследования спортсмены стартуют последовательно и здесь рубежей больше: стреляют дважды стоя и дважды лежа. По правилам, в спринтерских гонках женщины преодолевают дистанцию 7,5 км, а мужчины – 10.

В соло-гонках женщины преодолевают 15 километров, мужчины – 20. Для каждого дают четыре огневых рубежа. Логика та же: за 5 выстрелов попасть по 5 мишеням. Но здесь наказывают жестче – за каждый промах дают одну минуту штрафа. Эстафета – это командное соревнование на 4 человека, которое начинается масстартом. Дают два огневых рубежа и 8 патронов, есть шанс на ошибку. От смешанной эстафеты она отличается только большей дистанцией. Совместный масстарт – 30 одновременных спортсменов, опять же с разными дистанциями для женщин и мужчин, по 5 патронов на 5 мишеней.

В Украине одно из самых многочисленных представительств среди всех сборных – 10 атлетов. В биатлоне мы традиционно делаем ставку на медали. Начало уже положили на прошлой неделе – Анастасия Меркушина выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ в Норвегии! Больше спортсменов в этом виде спорта прислали только 4 страны. Соревнования начнутся 8 февраля на трассе в Антерсельве.

Кёрлинг

Сколько медалей разыгрывают: 3 комплекта

Дисциплины: мужская, женская, смешанная

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

Бросаться камнями здесь не просто разрешено, но и нужно! Это керлинг – один из самых непонятных и от того еще более красивый вид спорта. Возник он в начале 1700-х годов, впервые побывал на Олимпиаде сто лет назад, только в 1953-м официально стал видом спорта, а затем в 1998-м наконец стал официальным и для Игр.

Матч состоит из 10 периодов. В его начале одна команда запускает 20-килограммовый камень и он должен остановиться как можно ближе к центру "дома", затем так поступает другая. Каждая запускает 8 снарядов за период. Чтобы создать лучшую траекторию, с помощью техники свипинг специальными щетками можно изменить движение камня. Если ваш "болид" выбьет чужой – прекрасно. Когда все 16 прошли условную трассу до дома, считают очки.

И тут начинается реальный трэш: баллы начисляются только за те камни, которые находятся ближе к маленькому центральному кругу. То есть даже если все ваши 8 камней будут у дома, но там есть один чужой – к зачету сможете добавить по баллу только за тот камень, который расположился между центром и чужим снарядом. Кто имеет его ближе всего, только тот и забирает все очки за период. Именно поэтому попасть в центр – не только красиво, но и критически необходимо для победы.

Конькобежный спорт

Сколько медалей разыгрывают: 14 комплектов

Дисциплины: мужская и женская дистанции – 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10000 метров; масстарт; командная гонка

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

Если во время катания на городских катках вы когда-то пытались первым заскочить на свежий лед и как можно быстрее добраться до бортика с другой стороны от входа – поздравляю, вы прошли демо-версию конькобежного спорта. Это тоже бег с целью быть проворнее всех. Соревнование проходит на овальной трассе длиной 400 метров с постоянным левым поворотом. Именно поэтому у атлетов в поворотах больше всего работает правая маховая рука. Но несмотря на распространенное мнение, на закруглениях надо сохранить баланс и отдохнуть для взрывного ускорения на прямой. Чем длиннее дистанция, тем сильнее надо высчитывать свои силы, ведь на 10 тысячах метров надо сделать 50 левых поворотов. Любое падение или сход с оптимальной траектории означают потерю лидерских позиций.

В этом году будет 6 дистанций. В индивидуальных соревнованиях спортсмены по двое выходят на один раунд забега. В командах привлечены по трое. А вот масстарт – это настоящая битва за место под солнцем, где все стартуют друг с другом. Особенность конькобежного спорта – сами коньки: лезвия в них фиксируются только в носовой части, тогда фаза отталкивания становится длиннее и позволяет разогнаться до максимума. Рекорды на Олимпиадах обновляют довольно часто – и вот как это было в 2022-м в Китае:

Лыжное двоеборье

Сколько медалей разыгрывают: 3 комплекта

Дисциплины: мужские – 10 км (нормальный трамплин), 10 км (большой трамплин), командный спринт

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

Это тот случай, когда квалификация решает все. Фактически первый этап (прыжок) распределяет позиции для второго (эстафета). В личном зачете участники сначала выполняют прыжок с трамплина, а позже должны пройти 10- километровую трассу. Вот только сложность в том, что дальность полета и приземления укажут на порядок старта (и соло, и командно). Результат в прыжках с трамплина пересчитывается в секундах преимущества на старте эстафеты. Именно из-за такой зависимости одного этапа от другого это и называется двоеборье. А еще надо решить проблему со снегом, ведь его в Милане в этом году может не быть. Представляете – Зимняя Олимпиада без главного атрибута? А уже через неделю мы можем это увидеть собственными глазами.

Чтобы было понятнее, расскажем, как работает система Гундерсена, ведь именно по ней считают баллы после прыжков. Одновременно учитывают расстояние и дают до 20 очков за стиль "полета". После этого на трассу первым выходит лучший спортсмен, а за ним все, кто прыгнул хуже: 1 балл разницы – 4 секунды задержки. Если гандикап будет в 15 очков, то это означает аж минуту простоя. Но это не означает фактическое преимущество лидера, потому что победителем становится тот, кто первым пересек финишную линию и это не всегда тот, кто первым начинал. Это требует немалых усилий на все 10 километров, но 4 года назад норвежец Йорген Грабак отыграл аж 2 минуты и взял золото! Поэтому лыжное двоеборье – это суперсложный спорт, где есть место чудесам.

Скелетон

Сколько медалей разыгрывают: 3 комплекта

Эстафеты: мужская, женская, смешанная

Олимпийский вид спорта: с 2002 года (повторно)

Один из самых опасных видов спорта на Олимпиаде в ее истории! Надо на санях ехать головой вперед по скоростной ледяной трассе, а каждая ошибка может стоить не только схода с соревнований, но и здоровья. Из-за этого и из-за отсутствия нормальных трасс скелетон неоднократно был под критикой, а в середине прошлого года его запретили. Все, чтобы вернуть в программу на Игры в США.

Как и в бобслее, спортсмен стартует стоя. Когда дают зеленый сигнал – есть 30 секунд, чтобы начать разбег на 40 метров. Специальные сани под названием скелетон надо за эту дистанцию оптимально разогнать и успеть запрыгнуть. Управлять нечем, только едва заметными движениями тела. Атлеты могут развивать скорость до 140 километров в час! И все это, напомним, головой вперед. Для безопасности спортсменов есть прочный шлем, но все равно каждый поворот, которые поворот максимального разгона, выглядят пугающе завораживающе. Что интересно, соревнования проходят на одной трассе с бобслеем и санным спортом в Кортине. Ее длина варьируется от 1200 до 1650 метров, а максимальный уклон достигает 12%. Этапы этих трех видов спорта будут часто пересекаться в один день, что делает нагрузку на трассу чрезвычайно большой.

Ски-альпинизм

Сколько медалей разыгрывают: 3 комплекта

Дисциплины: мужская, женская, смешанная

Олимпийский вид спорта: с 2026 года

Знакомьтесь – новый вид спорта! Как отдельная физическая активность он существует много лет, проводятся даже Кубки Европы и мира. Но Олимпийским видом ски-альпинизм стал только сейчас. Мы отдельно писали о нем вот здесь, почитайте и познакомьтесь с другими новациями для Игр. Спортсменов здесь будут заставлять бежать на горы и на лыжах, и без них, еще и сами лыжи нестандартные. Соревновательных дней будет только два – 19 и 21 февраля – но очень советуем посмотреть новые соревнования.