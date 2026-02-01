Блог | Похмелье, или Как напугали США голой Европой
После долговременного праздника беззаботной жизни (под американской защитой) социальная Европа на фоне торговых угроз Трампа наконец задумалась над тем, как жить дальше.
По словам NYT, на "тайной вечере" в Брюсселе обнаружилось, что противостоять американцам следует осторожно, ведь военная автономия от США пока что невозможна, а финансово-банковская система Европы "фрагментирована", то есть раздроблена.
Бабулька потихонечку, но весьма скоренько теряет субъектность. С Новым годом, с новой - как уж получится - жизнью, с новым - не первой каденции - Трампом.
В мордоре государство - через своё так называемое федеральное агентство по делам национальностей - уже берёт курс на азиатское "этнокультурное разнообразие", у Европы же такого счастливого выхода нет, хотя азиаты (и не только) уже там - вследствие навязчивого внедрения идеи DEI.
Украина - как всегда, между ними, то есть в орду, понятно, не хочет, ну а бабка желает от нас не членства ("НЕ СООТВЕТСТВУЕМ СТАНДАРТАМ"), а только военной защиты, тщательно и терпеливо поясняя, почему у неё, от нас уже уставшей, нет средств, чтобы РЕАЛЬНО помочь Украине её, старую суку, защитить.