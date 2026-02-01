После долговременного праздника беззаботной жизни (под американской защитой) социальная Европа на фоне торговых угроз Трампа наконец задумалась над тем, как жить дальше.

По словам NYT, на "тайной вечере" в Брюсселе обнаружилось, что противостоять американцам следует осторожно, ведь военная автономия от США пока что невозможна, а финансово-банковская система Европы "фрагментирована", то есть раздроблена.

Бабулька потихонечку, но весьма скоренько теряет субъектность. С Новым годом, с новой - как уж получится - жизнью, с новым - не первой каденции - Трампом.

В мордоре государство - через своё так называемое федеральное агентство по делам национальностей - уже берёт курс на азиатское "этнокультурное разнообразие", у Европы же такого счастливого выхода нет, хотя азиаты (и не только) уже там - вследствие навязчивого внедрения идеи DEI.

Украина - как всегда, между ними, то есть в орду, понятно, не хочет, ну а бабка желает от нас не членства ("НЕ СООТВЕТСТВУЕМ СТАНДАРТАМ"), а только военной защиты, тщательно и терпеливо поясняя, почему у неё, от нас уже уставшей, нет средств, чтобы РЕАЛЬНО помочь Украине её, старую суку, защитить.