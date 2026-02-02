1. Напомню вначале, благодаря каким факторам бухгалтерам, финансистам и экономистам не угрожает искусственный интеллект на рынке труда.

Признанные специалисты утверждают, что искусственный интеллект с его нейросетями существенно изменит спрос на представителей многих профессий и, в частности, выдавит с рынка труда – как уже более не нужных – писателей и журналистов.

Однако те же исследования свидетельствуют, что – в отличие от таких творческих профессий – практически вне угрозы остаются вроде бы "рутинные" бухгалтера, финансисты и экономисты, которые будут нужны все равно, поскольку им присущи высокий уровень ответственности, понимание бизнес-процессов, навыки разрешения нетипичных операций, так что заменить их абсолютно невозможно, и потому никакой самый умный нейроИИ им не страшен.

Так вот, в перечень оснований незаменимости вышеназванных специалистов добавил бы – особенно в родных украинских условиях! – специфику их, так сказать, естественных контрагентов, то есть налоговиков и прочих проверяющих.

Каждый налоговик является фактически работодателем бухгалтерско-финансово-экономического сообщества, и, пока выполнение фирменных "стабильно переменчивых" законов у нас будут проверять БЕЛКОВЫЕ, они одновременно всегда будут оберегать всех, кто "с противоположной стороны", от замены их всяческими неестественными интеллектами – очень умными, но тупыми, хотя и нейро.

2. А теперь – о неожиданном подтверждении этого тезиса.

Предприятиям поступают официальные письма местных налоговых органов с просьбой предоставить перечень факторов, вследствие негативного влияния которых выросла себестоимость и снизилась рентабельность, из-за чего имеет место НИЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ налога на прибыль.

То есть предприятие во время войны не исчезло, не прекратило деятельность, даже не переехало, работает, каким-то чудом еще получает прибыль, при этом налог на прибыль даже растет, и его спрашивают, из-за каких таких негативных факторов влияния уровень этого роста низкий!!!

Ведь это, мол, создает налоговый риск касательно возможного занижения налоговых обязательств по налогу на прибыль!

Своими глазами прочитав такое – будто из мирного времени – письмо, я стал сразу как бы на четыре года моложе.

Думаю, несчастный искусственный интеллект, получив подобную просьбу в разгар войны, тут же растерял бы всю свою искусственную интеллектуальность.

Страна Украина, срочно необходима пояснительная бригада для пояснения налоговикам сегодняшних негативных факторов влияния на рост прибылей…