'Когда у США есть мотив, ситуация может измениться': Зеленский отметил отсутствие дроновых атак против энергетики в течение дня. Видео

Войска Российской Федерации наносили удары по линиям электропередачи и местным объектам энергетики Днепропетровской области. Однако в течение дня 2 февраля обстрелов нашей инфраструктуры "Шахедами" и ракетами не было.

Видео дня

На это обратил внимание президент Владимир Зеленский, который вечером в понедельник записал традиционное вечернее обращение к народу. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Свой ежедневный отчет глава государства начал с ситуации в энергетике. 2 февраля он провел селекторное совещание по этому вопросу. С президентом общались представители регионов, где сети наиболее повреждены.

Сложная ситуация в центре страны; в приграничных громадах, которые ежедневно находятся под обстрелами; в районах вблизи линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия.

"На Днепровщине, и особенно в Никополе, были повреждения линий электропередачи из-за обстрелов. Также в Павлоградском районе и в других громадах неподалеку от фронта продолжаются российские удары, в том числе есть повреждения местной инфраструктуры, местных объектов энергетики", – рассказал Зеленский.

Кроме этого, в Днепропетровской и Запорожской областях противник атаковал нашу логистику, а именно объекты "Укрзалізниці". "Но связь между областями, наше транспортное сообщение мы сохраняем", – отметил Зеленский.

Он указал на то, что в масштабы обстрелов несколько уменьшились, и, возможно, на это частично повлияла позиция США: "Важно, что сегодня в течение дня не было ракетных ударов и "Шахедов" против инфраструктуры, и это демонстрирует, что когда есть у Америки мотив действительно изменить ситуацию, ситуация может измениться".

"Наша команда продолжает работать с американской стороной, чтобы реальные решения ради мира могли масштабироваться", – добавил президент.

Что предшествовало

1 февраля в Терновке на Днепропетровщине два российских БПЛА атаковали автобус, в котором со смены домой возвращались горняки угледобывающего предприятия ДТЭК. Погибли 16 человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

На месте прицельного удара РФ не было ни одной военной цели, подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что после таких преступлений страны-террориста условием справедливого мира является привлечение к ответственности всех причастных.

Меган Моббс – президент благотворительного фонда R.T. Weatherman Foundation и дочка генерала Кита Келлога – назвала обстрел шахтеров ужасной трагедией."Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами. Пока американские переговорщики не признают этого и не накажут Россию, мирный фарс будет продолжаться", – считает она.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на понедельник, 2 февраля, Российская Федерация применила 172 средства воздушного нападения (одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 171 беспилотник). Силы ПВО Украины обезвредили 157 дронов.

