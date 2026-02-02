"Россия" - это исключительно Путин и больше никто.

Видео дня

Даже о собственном пресс-секретаре он говорит: иногда такую пургу гонит, что смотрю телевизор и думаю: кто ему это поручил? То есть даже Песков это абсолютный никто.

Так что всевозможные Медведев, Лавров, орущий Соловьёв, Стрелков-Гиркин из тюрьмы и т.д. - это всё тем более в совершенно равной степени одно и то же: никто из них никоим образом не "Россия", а только лишь никто, и зовут каждого из них никак.

У них ни у кого нет даже теоретических полномочий ни что-либо говорить, ни на что-то намекать, ни кого-то предупреждать, ни хотя бы что-то думать от имени государства, они могут высказывать only собственную точку зрения.

Их единственная функция - заполнять паузу, имитируя информационный поток, а заодно уж сообщая заинтересованным странам и лицам, что ещё жив.

Искать какой бы то ни было дополнительный смысл - терять время: и своё, и всех остальных.

"Как сообщает Рейтер, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил" - переводится так: по состоянию на сейчас нехер Рейтеру делать, ибо пока что нет никаких настоящих новостей.