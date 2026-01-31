На вилле Мар-а-Лаго в американском штате Флорида в субботу, 31 января, состоялись переговоры представителей США со специальным посланником кремлевского диктатора Кириллом Дмитриевым. Обе стороны назвали разговор "продуктивным".

Встреча в Майами, по предварительным данным росСМИ, была назначена на 08:00 по американскому времени (15:00 по Киеву). Дмитриев – спецпредставитель главаря РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами – прибыл в Соединенные Штаты накануне.

В состав американской делегации входило несколько человек:

специальный посланник президента США Стив Уиткофф;

министр финансов Скотт Бессент;

Джаред Кушнер;

старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Что известно о результатах

Уиткофф на платформе X (Twitter) написал о "продуктивных и конструктивных встречах в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта" (именно такую формулировку он использовал в отношении полномасштабной войны, развязанной Россией).

"Эта встреча ободряет нас тем, что РФ работает над обеспечением мира в Украине", – утверждает представитель Дональда Трампа. Как именно государство-агрессор "работает", он не уточнил.

Уиткофф поблагодарил президента Соединенных Штатов "за решающее лидерство в стремлении к прочному и длительному миру". Других деталей он не раскрыл.

В свою очередь Дмитриев в соцсети X заявил, что разговор был "конструктивным". По его словам, состоялось также продуктивное обсуждение "относительно рабочей группы по экономическим вопросам США и России".

Что предшествовало

Трехсторонние технические переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ) прошли 23–24 января. Там обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Следующий раунд переговоров может состояться уже 1 февраля.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что без прямой встречи с Владимиром Путиным решить территориальные вопросы невозможно. Он подчеркнул готовность Украины к переговорам в любом формате.

