В своем обращении к Европейскому парламенту 26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте представил оценку европейской безопасности без обычного дипломатического смягчения. Темой презентации были конкретные возможности, на которых сегодня базируется европейская безопасность, и условия, при которых они могут функционировать без американской поддержки. Презентация была построена вокруг возможностей и зависимости, а не вокруг нормативных целей европейской политики безопасности. Он говорил как человек, который каждый день видит, как работает система и где её пределы.

Видео дня

В основе его повествования была не политика, а возможности. Это отличие решающее. В европейских столицах безопасность часто рассматривается как продукт политической воли. В НАТО она рассматривается как совокупность возможностей, которые либо существуют, либо нет. Рютте говорил именно об этом отличии.

Рютте заявил, что европейская оборона, если она базируется исключительно на собственных возможностях, потребует ассигнований, значительно превышающих нынешние уровни. Упоминание о сумме около десяти процентов ВВП послужило иллюстрацией масштаба инвестиций, необходимых для создания полноценной системы сдерживания, включая промышленность, логистику и стратегические возможности, обеспечиваемые Соединенными Штатами. Европейская безопасность строилась десятилетиями как часть более широкой трансатлантической системы. Эта система не просто политический альянс, а сложная архитектура, в которой американские возможности встроены почти в каждый уровень коллективной обороны. Ядерное сдерживание, стратегические авиаперевозки, разведка, спутниковое наблюдение, командование и управление – всё это сферы, в которых Европа участвует, но не лидирует.

Рютте напомнил в Брюсселе, что эти уровни невозможно разделить одним политическим актом. Их замена требует времени, производства, технологий и политической воли идти на окончательный риск. Именно здесь европейская дискуссия остается незавершённой.

Идея европейской обороны без Соединенных Штатов снова возникла во времена повышенной неопределенности. Война в Украине, нестабильность в Северной Европе, вопросы Арктики и Гренландии, а также внутриполитические изменения в Вашингтоне создали впечатление, что поддержку больше нельзя воспринимать как должное. В такой атмосфере призывы к независимости приобретают эмоциональную силу. Проблема возникает, когда эмоции заменяют анализ.

Рютте привязал свою речь именно к настоящему моменту. Украина продолжает защищаться благодаря соединению европейской поддержки и американских возможностей. Средства противовоздушной обороны, информация в реальном времени, логистика и поддержание боевого темпа всё ещё зависят от участия Америки. Европейская оборонная промышленность расширяется, но способность реагировать на интенсивность современной войны остаётся ограниченной. Производственные линии не открываются с той скоростью, с которой тратятся боеприпасы. Этот разрыв определяет реальность европейской безопасности в 2026 году.

В этой реальности Европа гордится тем, что является главным покупателем безопасности. Бюджеты растут, контракты подписываются, национальные правительства отчитываются о распределении средств. Однако покупать – это не то же, что производить. Покупатель зависит от рынка, сроков и политических обстоятельств поставщика. Производитель управляет темпами, ценностями и кризисными резервами.

Разница между этими двумя ролями заметна в областях, которые называются ключевыми факторами в военном планировании. Без стратегических авиаперевозок нет быстрого развёртывания сил. Нет стойкого воздушного присутствия в воздухе без постоянной дозаправки. Нет своевременного решения без обоснованного согласия. Нет координации без надёжной системы командования и управления. Во всех этих областях Европа все ещё полагается на американские возможности.

В Брюсселе Рютте настаивал на том, что европейские амбиции должны основываться на этих знаниях. Его позиция была направлена ​​не против укрепления европейской обороны. Она была направлена ​​против фрагментации. Параллельные структуры, дублирующие системы и конкурирующие промышленные интересы не увеличивают возможности. Они тратят много времени и ресурсов.

В речи Рютте есть ещё одно измерение, которое осталось почти незамеченным, и оно касается самой природы европейской силы. В последние десятилетия Европа создала чрезвычайно сложный нормативный и регуляторный аппарат. В торговле, климатической политике, цифровых правилах и рыночной конкуренции Европейский Союз стал мировым законодателем стандартов. Однако в сфере безопасности одни правила не обеспечивают стабильности. Стабильность рождает способность защищать правила, когда им грозит опасность. Рютте провёл границу между миром, в котором Европа доминирует над нормами, и миром, в котором сила измеряется другими средствами.

В этом смысле дебаты по европейской обороне страдают от структурного недоразумения. Часто считается, что политический вес Европы автоматически превращается в стратегический вес. Это не так. Стратегический вес требует инструментов, которые могут действовать быстро, скоординированно и без внешнего одобрения. Пока ключевые сегменты этого инструмента остаются вне европейского контроля, политический вес остается ограниченным мирными временами или кризисами низкой интенсивности.

Говоря с точки зрения НАТО, Рютте напомнил нам о том, что часто умалчивается в европейских дискуссиях: время. Системы безопасности не строятся в политических циклах. Они строятся десятилетиями. Каждый год задержка увеличивает зависимость, поскольку оппоненты не стоят на месте. Пока Европа обсуждает институциональные модели, другие актёры проверяют границы, корректируют тактику и инвестируют в возможности, обходящие классические военные ответы. В такой среде нерешительность имеет свою цену.

В этом контексте Рютте подчеркнул, что институциональные форматы сами по себе не создают обороноспособность. Без производственных мощностей, логистической жизнеспособности и единой системы командования европейская безопасность остается зависимой от внешних актёров независимо от политических договоренностей. Именно в этом состоит фундаментальная дилемма, с которой Европа столкнётся в ближайшие годы. Укрепление европейской обороны не будет впечатляющим. Она не сможет быстро заработать политические очки. Это будет медленно, технически и часто незаметно широкой общественности. Но без этого процесса какие-либо разговоры об автономии остаются риторическим делом.

Рютте указал на необходимость чётких стратегических обязательств. Европейская политика безопасности требует решения относительно того, является ли целью усиление роли в НАТО или развитие отдельных оборонных мощностей, поскольку эти два подхода опираются на различные предположения. В последнем случае безопасность перестаёт быть второстепенной политикой и становится центральным элементом промышленной и фискальной стратегии. Это означает совместные производственные мощности, стандартизацию, долгосрочные контракты, политический контроль за экспортом и чёткое распределение ответственности. Это также означает готовность передать часть суверенитета на общий уровень в сфере, которая до сих пор оставалась почти исключительно национальной.

Поэтому речь Рютте была больше, чем просто предупреждением. Это было испытанием зрелости европейских прений. В то время, когда безопасность вновь утверждается как фундаментальный вопрос выживания, у Европы больше нет роскоши избегать чёткого выбора. Нет быстрого пути к независимости без затрат. Также нет возможности использовать существующую систему без серьёзных инвестиций.

Наиболее реалистичным результатом в ближайшие годы будет гибридная модель. Европа будет продолжать наращивать свои мощности, но в рамках НАТО. Акцент сместится на промышленность, общие закупки и возможности, которых сегодня больше всего не хватает. Американское присутствие не исчезнет, ​​но станет более условным. Ожидания европейских союзников будут более чёткими и строгими.

Самая большая опасность для Европы исходит не от Вашингтона. Она исходит от внутренней путаницы. Если стратегическую автономию свести к политической фразе без оперативного содержания, Европа потратит годы и ресурсы без реального прогресса. Если же, наоборот, понимать её как процесс построения системы с четкими приоритетами и реалистичными терминами, это может укрепить как Европу, так и НАТО.

В Брюсселе Рютте сделал то, что не часто делают в современной международной политике. Он выступал как системный администратор, а не политический посредник. Его послание было простым и неудобным: безопасность – это не вопрос намерений, а способностей.

Европа теперь должна решить, хочет ли она купить эти возможности или развить их. Выбор не идеологический. Он материальный. И чем дольше это откладывается, тем выше его цена.