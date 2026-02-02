Будут новые отключения электроэнергии: украинцев предупредили о новых ограничениях 3 февраля

Во вторник, 3 февраля, в энергосистеме Украины продолжат действовать ограничениями. Почасовые графики отключений для бытовых потребителей и ограничения потребляемой мощности для промышленности продолжат действовать во всех регионах страны.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной решения стали последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Впрочем, потребителей предупредили, что ситуация в энергетике может измениться, поэтому графики могут корректироваться в течение суток, а также им советуют:

узнавать время и объем применения отключений по своему адресу на официальных страницах облэнерго в своем регионе;

когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.

Будут ли новые массовые отключения

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук советует украинцам быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.

Отдельное внимание эксперт обратил на то, что украинская энергосистема фактически уже не функционирует по довоенным принципам. Из-за разрушения, изменения схем питания и постоянных угроз для энергообъектов ее стабильность существенно снизилась.

По оценке Корольчука, вернуться к модели работы, которая существовала до 2022 года, уже невозможно. "Энергосистема Украины уже не подключена и не работает так, как раньше. Она просто не сможет так функционировать. Ее придется переделывать", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за атак РФ на энергетику практически невозможно придерживаться стандартных параметров тока. Распределительные компании (облэнерго) в обычных условиях должны придерживаться параметра напряжения от 207 до 253 В. Резкие скачки напряжения за пределами указанных цифр приводят к порче техники.

