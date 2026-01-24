'Конструктивные разговоры': Зеленский подвел итоги переговоров в Эмиратах

Президент Владимир Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после долгого перерыва. Во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Зеленский подчеркнул конструктивность дискуссий и готовность Украины двигаться дальше ради мира. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время – двухдневные трехсторонние встречи. Много успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", – отметил президент.

Переговоры проходили при участии украинской делегации: Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Андрея Гнатова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы и Вадима Скибицкого; американской стороны: Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, Дэна Дрисколла, Алекса Гринкевича и Джоша Грюнбаума; а также российских представителей военной разведки и армии.

Главными темами обсуждения стали возможные форматы завершения войны, определение условий безопасности и американский мониторинг процесса. По итогам встреч стороны договорились доложить своим правительствам и согласовать дальнейшие шаги, а также определили перечень вопросов для потенциальной следующей встречи, которая может состояться уже на следующей неделе.

"При условии готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, и потенциально – на следующей неделе. Ожидаю личный доклад делегации по ее возвращению", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил ОАЭ и лично президента Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи.

"Украина работает ради мира и безопасности. Спасибо всем, кто помогает!" – резюмировал президент.