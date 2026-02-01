Уступки Путину на Донбассе не прекратят войну, а дадут ему время подготовиться – NYT

Уступки России на Донбассе не приведут к устойчивому миру, а лишь дадут Кремлю время на перегруппировку и подготовку к новой фазе войны. Контроль над частью Донецкой области стал ключевым и одновременно наиболее опасным пунктом потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Видео дня

Именно вокруг этой территории сейчас сосредоточены главные дипломатические и политические споры. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, в воскресенье в Абу-Даби должны снова состояться переговоры между украинскими и российскими представителями при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, судьба Донецкой области остается нерешенной.

Россия в течение нескольких месяцев настаивает, что не прекратит войну, пока Украина не передаст около 2082 квадратных миль территории Донецкой области, которая до сих пор находится под контролем Киева.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в Сенате, что вопрос Донецкой области является "единственным нерешенным пунктом" переговоров.

В то же время в Кремле это опровергли, заявив о наличии и других требований, в частности относительно гарантий безопасности Украины со стороны Запада. Несмотря на это, NYT подчеркивает, что именно контролируемая Украиной часть Донбасса фактически стала центром всех дискуссий.

Аналитики объясняют особую заинтересованность Путина Донецкой областью не только военными, но и символическими причинами.

Именно здесь в 2014 году Россия начала так называемую "русскую весну", а город Славянск стал ключевым элементом кремлевской пропаганды. Неспособность Москвы установить полный контроль над регионом после более чем десяти лет войны может вызвать серьезное недовольство среди пророссийских националистов.

Кроме символизма, контроль над Донетчиной имеет и стратегическое значение. Украина сохраняет здесь одну из самых укрепленных линий обороны, созданную еще с 2014 года.

Потеря этих позиций, по мнению экспертов, сделает страну более уязвимой к будущему российскому наступлению. Отдельную роль играет и водный фактор: источники водоснабжения для оккупированного Донецка расположены на территориях, которые до сих пор контролирует Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал готовность к компромиссам ради прекращения войны, однако категорически отвергал любые территориальные уступки. Он также подчеркивал, что Конституция Украины не позволяет передавать территории без общенационального референдума.

В The New York Times подчеркивают, что любое мирное соглашение, которое будет предусматривать уступки Путину на Донбассе, вряд ли остановит войну окончательно. Вместо этого оно может создать паузу, которую Россия использует для восстановления сил и подготовки к новому этапу агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский готов обсудить территориальный вопрос во время личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сказал глава МИД Украины Андрей Сибига Он подчеркнул, что препятствием в мирном процессе и в дальнейшем остается Россия.

