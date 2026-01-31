'Важно, чтобы были результаты': Зеленский рассказал о подготовке Украины к переговорам на следующей неделе

Киев продолжает дипломатическую работу, направленную на мирное урегулирование развязанной Россией полномасштабной войны. Ожидается, что на новой неделе (2–8 февраля) состоится ряд встреч.

Видео дня

Соответствующий анонс сделал президент Владимир Зеленский. Вечером в субботу, 31 января, он записал традиционное обращение к гражданам. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале ОП Украины.

Глава государства кратко сообщил о дипломатических усилиях. 31 января доклад Зеленскому представил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, участник переговорной команды Рустем Умеров.

"Постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики относительно дальнейших встреч", – отметил президент. Он подчеркнул: наша страна готова работать во всех рабочих форматах.

"Важно, чтобы результаты были и чтобы встречи были. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

Трехсторонние технические переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ) прошли 23–24 января. Там обсуждали возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

В субботу, 31-го числа, с американскими дипломатами беседовал специальный посланник кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев. Переговоры состоялись в поместье Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. Стив Уиткофф после этого заявил, что РФ якобы "работает над обеспечением мира в Украине".

Следующий раунд переговоров с участием Украины может состояться в ближайшее время.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Дипломат, бывший посол нашего государства в США и Франции Олег Шамшур убежден, что переговоры, которые уже состоялись и, вероятно, будут продолжаться в Абу-Даби, не принесут Украине каких-то благоприятных результатов. Это играет на руку только России, ведь Владимир Путин хочет продемонстрировать президенту США Дональду Трампу свою "заинтересованность" в проведении встреч.

– Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что РФ приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!