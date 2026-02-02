Как верифицировать Starlink: в Минобороны подготовили инструкцию для военных и гражданских украинцев. Инфографика

Министерство обороны Украины подготовило подробную инструкцию по верификации терминалов Starlink для военных и гражданских граждан. Разъяснение обнародовали для пользователей по всей территории Украины, в том числе для предпринимателей и государственных служащих. Информацию опубликовали в начале февраля.

Инструкцию разместили в официальном канале Министерства обороны Украины. В сообщении подчеркнули важность распространения этой информации и добавили, что верификация необходима для бесперебойной работы спутниковой связи. В ведомстве отметили: "Подготовили инструкцию по верификации терминалов Starlink для военных и гражданских украинцев, в частности для предпринимателей и государственных служащих".

В Министерстве обороны объяснили, что верификация терминалов позволяет ограничить доступ врага к скоростному спутниковому интернету на территории Украины. Там подчеркнули, что процедура касается всех пользователей Starlink без исключения. Отдельно обратили внимание на владельцев нескольких терминалов и отметили, что для каждого устройства нужно подать данные.

Как пройти верификацию

Для физических лиц и ФОПов необходимо собрать информацию о терминале, в том числе серийные номера. KIT-номер указан на коробке, UTID можно найти в настройках аккаунта или приложения, также нужен номер учетной записи пользователя на портале Starlink.

После этого следует подготовить паспорт и карточку налогоплательщика и обратиться в ЦНАП для подачи заявления администратору. Услуга является бесплатной.

Для бизнеса процедура начинает действовать с 3 февраля. Представителям компаний нужно авторизоваться на портале Дія с помощью квалифицированной электронной подписи, внести данные о терминале, проверить информацию и подписать заявление.

В Минцифры уточнили, что после завершения процедуры терминал будет работать без ограничений."После верификации ваш Starlink продолжит работать в Украине без ограничений", – отметили в ведомстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине решили ввести обязательную верификацию терминалов Starlink – работать смогут только авторизованные устройства, а все несоответствующие будут отключены. Решение, принятое совместно со SpaceX, должно полностью исключить использование Starlink российскими дронами и усилить безопасность в небе.

SpaceX приняла экстренные технические меры, чтобы исключить использование терминалов спутниковой связи Starlink на российских дронах.

