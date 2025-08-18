Украина уже дважды имела гарантии безопасности на бумаге: Сикорский напомнил, как Путин нарушил собственноручно подписанный закон

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил, что Украина уже дважды имела гарантии безопасности, в том числе и от России. Для окончания войны достаточно просто уважать эти договоренности.

Такое заявление Сикорский обнародовал в воскресенье, 17 августа, в соцсети X. Он, в частности, прокомментировал заявления относительно требований Кремля к Украине для завершения войны против Украины и переговоров по гарантиям безопасности.

Сикорский подчеркнул: для быстрого завершения войны достаточно лишь уважать международно признанные границы Украины, безопасность которых гарантировала сама РФ.

"Для справки: с 1994 года Украина уже имеет гарантии независимости и неприкосновенности границ, также от России. Кроме того, 22 апреля 2004 года Владимир Путин торжественно ратифицировал Договор о российско-украинской границе. Достаточно уважать их, и война закончится", – заявил он руководитель МИД Польши.

Какие гарантии безопасности может получить Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа заявил, что Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности как на части любого потенциального мирного соглашения. На практике эти гарантии должны работать так же, как статья 5 НАТО.

Президент также назвал историческим решение США принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины. По его словам, они должны давать защиту на земле, в небе и на море, а также разрабатываться с участием Европы.

Переговорщик Трампа Уиткофф в воскресенье заявил о "прорыве" в переговорах с РФ. "Уступки" Москвы, по его словам, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину, записать в свою конституцию "обязательства" не нападать на Европу, а также согласиться на гарантии безопасности для Украины.

Уиткофф заявил, что гарантии безопасности, о которых удалось договориться с россиянами, являются якобы "надежными" и "переломными".

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Коалиции желающих 17 августа, которое состоялось перед поездкой Зеленского и лидеров Европы в Вашингтон, Сикорский подчеркнул, что давить надо на агрессора, а не на жертву.

