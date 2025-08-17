"Уступки" со стороны России заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину, – Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил об "уступках" со стороны Москвы, которые "полностью меняют правила игры". "Мастера соглашений" из Белого дома "добились" от российского диктатора Владимира Путина "отказа" от захвата всей Украины.

Также Москва якобы не будет возражать против гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 договора НАТО и "запишет" в своей конституции обязательство не нападать на Европу. Такие заявления Уиткофф сделал в эфире CNN.

О каком "прорыве" в переговорах с Москвой заявил Уиткофф

Американский девелопер Уиткофф, которого президент США Дональд Трамп назначил своим спецпредставителем на Ближнем Востоке и который уже отметился "победами" в переговорах США с Ираном и ХАМАС, объявил о новом "прорыве" в российско-украинской войне.

Так, Уиткофф объявил о том, что Москва и Вашингтон "договорились о гарантиях безопасности" для Украины по образцу статьи 5 НАТО, а также о том, что Путин якобы "пошел на уступки по пяти областям Украины".

В чем заключаются эти уступки и о каких областях идет речь (о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также АР Крым или о каких-то других) – Уиткофф не уточнил. А в ответ на уточняющий вопрос ведущего о том, требует ли Москва от Киева отдать без боя весь Донбасс, – ответил, что "нет времени" для того, чтобы "рассматривать все вопросы по этим пяти регионам".

Также Уиткофф добавил, что "есть важная дискуссия по Донецку и тому, что там будет происходить", – и анонсировал, что Трамп планирует обсуждать именно территориальные прихоти России с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами во время встречи в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Спецпредставитель президента США выразил надежду, что "мы сможем быстро принять решение прямо там и тогда".

"Уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком", – добавил спецпредставитель Трампа, не очень заботясь о том, способна ли вообще Россия, которая уже 12 лет не может захватить одну только Донецкую область, оккупировать всю Украину.

Кроме того, по словам Уиткоффа, Россия готова на еще одну "впечатляющую уступку": Путин пообещал записать в российской конституции "обязательство не нападать на Европу".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, когда звонил украинскому президенту с рассказом о результатах саммита на Аляске. Встреча должна состояться в понедельник.

Вместе с Зеленским в Белый дом прибудут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также целый ряд европейских лидеров.

