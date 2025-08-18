Переговоры Зеленского с Трампом: подробности встречи в Белом доме. ОНЛАЙН

Президент Владимир Зеленский впонедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры должны обсудить условия мирного завершения войны РФ против Украины, в переговорах также примут участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

У Трампа выразили уверенность, что на встрече в Вашингтоне удастся достичь "настоящего консенсуса", а сам он анонсировал "большой день" в Белом доме, заявив, что Зеленский "может быстро закончить войну". При этом глава украинского государства подчеркнул, что мир должен быть длительным, и выразил надежду, что партнеры смогут гарантировать безопасность украинцам.

08:20 По расписанию президента США, встреча Трампа с Зеленским запланирована на час по местному времени, или 20:00 по Киеву.

В 20:15, после приветствий, они начнут двусторонние переговоры. В 21:15 Трамп примет европейских лидеров, а многосторонние переговоры начнутся в 22:00.

05:41 Зеленский информировал в официальном Telegram-канале, что уже находится в Вашингтоне.

"Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь", – в частности, отметил он.

04:17 Трамп в соцсети заявил, что Зеленский может почти "немедленно прекратить войну". Он намекнул, что условия, сформировавшиеся после саммита на Аляске. Он отверг возможность для Украины возвращения Крыма и ее вступления в НАТО.

Трамп также анонсировал "большой день завтра в Белом доме", добавив, что "никогда еще не собиралось столько европейских лидеров одновременно".

"Фейковые СМИ будут говорить, что для президента Трампа это большое поражение – принимать стольких уважаемых европейских лидеров в нашем прекрасном Белом доме. На самом деле это огромная честь для Америки!", – написал он в Truth Social.

18:54 Руководитель МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул: для быстрого завершения войны достаточно лишь уважать международно признанные границы Украины, безопасность которых гарантировала сама Россия.

"Для справки. С 1994 года Украина уже имеет гарантии независимости и неприкосновенности границ, также от России. Кроме того, 22 апреля 2004 года Владимир Путин торжественно ратифицировал Договор о российско-украинской границе. Достаточно уважать их, и война закончится", – написал Сикорский в X.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа Зеленский в Брюсселе провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и принял участие в онлайн-заседании Коалиции желающих.

По итогам переговоров президент заявил, что "реальные" переговоры могут начаться там, где сейчас проходит линия соприкосновения.

В понедельник он в сопровождении европейских лидеров вылетел в США на переговоры с Трампом.

Президент США сначала проведет двусторонние переговоры с Зеленским, после чего начнется встреча с участием Урсулы фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджи Мелони, президента Финляндии Александера Стубба, президента Франции Эммануэля Макрона, генсека НАТО Марка Рютте и премьера Великобритании Кира Стармера.

