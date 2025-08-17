Безопасность для Украины должна работать как статья 5 НАТО, – Зеленский

Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности как на части любого потенциального мирного соглашения. На практике эти гарантии должны работать так же, как статья 5 Североатлантического договора.

Еще одной составляющей будущих гарантий безопасности Киев видит членство в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Что сказал Владимир Зеленский

Глава государства подчеркнул, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть аналогичными гарантиям, которые прописаны в статье 5 договора НАТО.

"Нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что президент США Дональд Трамп уверял, что так же видят будущие гарантии безопасности для Украины и в Вашингтоне, и даже в Москве.

"Поэтому мы говорили о переговорах о вступлении в ЕС. Не может быть никаких разделений Украины и Молдовы. Если будет такое разделение, это автоматически будет означать, что Европа разделена в отношении Украины, что Европа не имеет общей и прочной позиции относительно гарантий безопасности", – подчеркнул глава государства.

Это уточнение президент сделал на фоне перманентного блокирования евроинтеграции Украины со стороны Венгрии. К потенциальному членству в ЕС Молдовы официальный Будапешт до сих пор претензий не выдвигал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил о "прорыве" в переговорах с Москвой, которая якобы согласилась на уступки в вопросе завершения войны. "Уступки" со стороны России, по версии Уиткоффа, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину, записать в российскую конституцию "обязательства" не нападать на Европу, а также согласие на гарантии безопасности для Украины.

