Зеленский определил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле: когда стартуют

Украина сформировала делегацию для переговоров с российской стороной в Стамбуле, которые должны состояться 23 июля. Возглавит ее секретарь СНБО Рустем Умеров.

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Также в состав делегации вошли представители Офиса президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки и других структур. Состав делегации утвердил своим указом президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте главы государства.

Что известно

Указ президента под номером 539/2025 датирован 22 июля. В документе под названием "О делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира" глава государства определил персональный состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле 23 июля.

В состав украинской делегации, которую возглавил Умеров, вошли еще 13 человек:

советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз;

заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Александр Дьяков;

первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица;

представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Георгий Кузьмичев;

первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский;

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Евгений Острянский;

заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ;

; начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Фомин ;

; заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Шевченко;

старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Шерихов;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Евгений Шинкарев.

В то же время в указе Умерову предоставлены полномочия изменять состав делегации – по согласованию с президентом.

Кроме того, глава делегации получил полномочия привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с их руководителями), научных советников, экспертов (по согласию).

Делегация уже получила от главы государства директивы для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира. Они защищены грифом "секретно".

Ответственность за финансирование расходов, связанных с участием украинской делегации в переговорах Зеленский возложил на Кабинет министров Украины.

Что предшествовало

Первые два раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялись 16 мая и 2 июня. Украинскую делегацию на обеих встречах возглавлял Умеров, который тогда занимал должность министра обороны. Кремль же отправил в качестве главного переговорщика помощника российского диктатора Владимира Мединского, что и Киев, и западные партнеры Украины восприняли как демонстративное подчеркивание Москвой низкого уровня российского представительства и нежелания начинать добросовестные мирные переговоры.

Следствием первого раунда переговоров стали договоренности о проведении обмена пленными и возвращении тел погибших воинов. На второй встрече также удалось договориться об обмене тяжелоранеными военнопленными, а также воинами в возрасте до 25 лет – в формате "всех на всех".

А вот никакого прогресса на пути к миру обе встречи не принесли: Россия упорно продолжала выдвигать неприемлемые ультиматумы о признании оккупации, снятии всех санкций с агрессора и выборах в Украине. Во время второго раунда все те же старые требования, диктовать которые реальная ситуация на поле боя Москве не дает никаких оснований, россияне "оформили" в виде "меморандума".

Накануне третьего раунда президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по переговорам. После него он заявил, что заявил, что Украина готова работать максимально продуктивно для освобождения людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения войны.

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