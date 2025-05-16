В Стамбуле стартовали переговоры делегаций Украины, США и Турции: что будет дальше и ждать ли 'прорыва'. Фото, видео и все подробности

В Стамбуле в пятницу, 16 мая, начались трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. "В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции", – говорится в сообщении по состоянию на 10:48 утра.

В американскую делегацию вошли государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Кит Келлог, а также посол США в Турции Томас Баррак.

Турцию представляет глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

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