Обмен пленными, возвращение детей и третий раунд: первые итоги переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле завершились. Второй раунд переговоров в целом продолжались чуть больше часа. Россия и Украина обменялись документами об урегулировании, а также подробно обсудили обмен пленными. Кроме того, российской стороне передали список украинских детей, которых нужно вернуть.

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О завершении переговоров сообщили российские пропагандистские СМИ. Они также пишут, что через какое-то время должен состояться третий ранд переговоров, однако более конкретные временные рамки не озвучены.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал завершение переговоров.

"В Стамбуле стороны обменялись мнениями и мы готовим новый обмен военнопленными", - сообщил президент во время брифинга на саммите "Бухарестской девятки" в Вильнюсе.

Зеленский также отметил, что ждет полный отчет от министра обороны Умерова.

Промежуточные итоги переговоров озвучил руководитель ОПУ Андрей Ермак в Telegram. Он сообщил, что на переговорах речь шла также о возвращении похищенных Россией украинских детей.

"Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть. Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей", - написал Ермак.

Он подчеркнул, что возвращение украинских детей - "неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений".

"Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность - это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать", - отметил руководитель ОП.

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