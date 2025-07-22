'Украина готова работать': Зеленский провел совещание по поводу переговоров с Россией и рассказал, кто возглавит делегацию

Президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное очередному раунду переговоров с представителями России. Глава государства отметил, что украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров, который сейчас уже занимает должность секретаря СНБО.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Украина готова работать с российской делегацией максимально продуктивно. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Новая встреча делегаций Украины и РФ

По слова Зеленского, секретарь СНБО доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и о новой встрече в ближайшее время. Глава государства заявил, что Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны.

"Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама и начала", – отметил президент Украины.

Координация работы с ЕС и США

Зеленский также добавил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах. Также президент поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной.

"Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента", – добавил Зеленский.

Что предшествовало совещанию у Зеленского

Накануне украинский президент анонсировал еще одну встречу с российской стороной в Турции в ближайшие дни. Также глава государства сообщил, что готовится очередной обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский назвал конкретную дату нового раунда переговоров в своем вечернем обращении – он состоится 23 июля.

По предварительным данным, одной из ключевых тем переговоров будет возвращение пленных и детей. При этом в Киеве продолжают настаивать, что для реального прекращения огня необходима встреча на уровне лидеров стран.

Напомним, что, по словам президента Владимира Зеленского, Москва отвергает предложение встречи лидеров Украины и России в Ватикане. Он также отметил, что Киев будет и в дальнейшем наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все-таки могла сработать.

Как писал OBOZ.UA, Ватикан, как и Турция, готов предоставить площадку для прямых мирных переговоров Украины и России. Папа Римский подтвердил такую готовность.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона инициировала новый раунд переговоров с Россией. По его словам, переговорную динамику нужно увеличивать и делать все, чтобы достичь прекращения огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!