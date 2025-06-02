Признание оккупации, снятие всех санкций и выборы в Украине: росСМИ обнародовали текст российского меморандума

Российская делегация на переговорах в Стамбуле передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня и дала неделю на изучение документа. РФ требует у Украины признания оккупированных территорий российскими, проведения выборов, нейтралитет и кучу других неприемлемых вещей.

Видео дня

Текст российского меморандума обнародовали пропагандистские СМИ. Среди прочего, Москва требует у Украины снятия всех действующих санкций с РФ.

В общем, этот документ, как и ожидалось, является собранием неприемлемых для Украины требований, который в очередной раз доказывает нежелание России положить конец войне.

Он, как пишут росСМИ, "включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт", среди которых ни одного адекватного.

Главное из меморандума РФ, который российская делегация передала украинской на переговорах в Стамбуле:

Первой опцией прекращения огня россияне называют "полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей".

Вывод украинских войск из указанных украинских территорий должен быть осуществлен за 30 дней прекращения огня. При этом никаких дат не названо.

Россия требует международного признания Крыма, Донбасса, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в составе РФ.

новость дополняется...