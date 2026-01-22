Трамп в Давосе представил Совет мира и намекнул на скорое прекращение войны в Украине. Видео

На церемонии подписания президентом Дональдом Трампом нового "Совета мира" присутствовали представители менее 20 стран. В то же время на ней не было ни одного из традиционных западноевропейских союзников США.

Об этом сообщает телеканал CNN. Страны, представленные на сцене в Давосе, в значительной степени склонялись к Средней Азии, Ближнему Востоку и Южной Америке.

Трамп ратифицировал "Совет мира"

По его словам, он будет сотрудничать со многими другими организациями, включая Организацию Объединенных Наций. Мировые лидеры собрались для подписания Совета мира, среди них: президенты Азербайджана (Ильхам Алиев), Аргентины (Хавьер Милей), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) и Индонезии (Прабово Субианто), а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В выступлении на инаугурационном заседании "Совета мира" глава Белого дома заявил, что "сегодня мир богаче, безопаснее и намного мирнее, чем это было всего год назад".

"Это очень увлекательный день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН", – сказал американский президент.

Кроме того, Трамп похвастался достижением мира на Ближнем Востоке и добавил, что "уладил восемь войн, и еще одна вскоре прекратится", имея в виду войну в Украине.

"Вы являетесь лидерами наций – в большинстве случаев очень популярные лидеры, в некоторых случаях менее популярные – но так и бывает в жизни", – говорит Трамп в своей речи.

