'Я очень хотела это сказать'. Тина Кароль со сцены ответила Ани Лорак на обвинения в травле и показала предательнице средний палец

Украинская певица Тина Кароль со сцены прокомментировала заявление предательницы Ани Лорак, которая недавно обвинила ее в якобы травле и препятствовании карьере в Украине. Во время концерта в Одессе артистка эмоционально ответила на эти слова, а в конце обращения сделала резкий жест в сторону коллеги, которая сейчас живет и работает в России.

Видео дня

Инцидент произошел во время одного из выступлений Кароль, видео с которого опубликовали в TikTok. Перед исполнением песни "Україна – це ти" певица обратилась к зрителям с короткой речью, в которой фактически отреагировала на обвинения Лорак. По словам артистки, она давно хотела озвучить свою позицию относительно предательницы.

"Очень сложно в жизни сделать выбор и идти прямо, не оборачиваясь никогда. Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что "не пускают в страну". Я очень хотела это сказать", – заявила со сцены Тина Кароль.

После этих слов певица показала средний палец, адресовав жест Ани Лорак.

На что отреагировала Тина Кароль

Причиной публичной реакции стало интервью Лорак российским медиа, которое появилось несколькими днями ранее. В разговоре с пропагандистами артистка заявила, что якобы была вынуждена покинуть Украину из-за давления и "травли", которую, по ее словам, испытывала после пика популярности.

"Это все совпало после Евровидения. В 2008–2010 годах пошел мой пик гастролей в России. Я была народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который налетел на меня, конечно, вызвал у каких-то людей неприятные чувства Я завоевала все, что возможно в этой стране. Нужно двигаться дальше, развиваться. И тебе просто говорят: или ты должен остаться, или мы тебя перекрываем", – заявила Ани Лорак.

Певица также сказала, что якобы чувствовала системное давление. По ее словам, ситуация выглядела так, "как будто из тюбика выжимают зубную пасту". В этом же интервью российская ведущая вспомнила слова режиссера Олег Боднарчук о том, что якобы именно Тина Кароль не давала Лорак вернуться в украинский шоу-бизнес.

Лорак ответила, что такое мнение "не беспочвенно" и что об этом якобы "говорят все". При этом она не назвала конкретных фактов, которые могли бы подтвердить подобные обвинения.

"Когда я эту лавину на себе почувствовала, к кому мне пойти разбираться? Я это чувствовала на себе... Но я понимала, что мне надо идти дальше. Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать?" – заявляла Ани Лорак.

В то же время карьерный спад Лорак в Украине совпал с событиями после аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала войны на Донбассе. Тогда певицу неоднократно критиковали за то, что она продолжала активно выступать в России и не высказывала четкой позиции относительно российской агрессии.

