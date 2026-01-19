Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к его 'Совету мира' – Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение американского лидера Дональда Трампа войти в состав "Совета мира". Французский лидер считает, что устав этого совета выходит за рамки вопросов, связанных с Газой.

Об этом сообщил Bloomberg. Издание ссылается на источник, приближенный к Макрону.

Согласно проекту устава "Совета мира", который увидел Bloomberg, Дональд Трамп будет его первым председателем и будет иметь полномочия принимать решения о членстве.

Аналитики считают, что Трамп пытается создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он давно критикует.

У Макрона этот документ вызывает серьезную обеспокоенность именно в части соблюдения принципов и институциональной структуры ООН, которые Франция считает незыблемыми.

Совет мира Трампа

Напомним, что Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет контролировать послевоенное управление сектором Газы. Создание этого Совета является следующим этапом его мирного плана для палестинского анклава.

При этом Bloomberg отметил, что поскольку ХАМАС до сих пор контролирует почти половину Сектора Газа и отказывается разоружаться, перспективы прочного мира остаются неопределенными.

Однако Трамп на такие "мелочи" не обращает внимания. Он объявил себя постоянным председателем "Совета мира" и сформировал его состав, куда вписал: госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа, своего зятя Джареда Кушнера, экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра, американского инвестора Марка Роуэна и президента Группы Всемирного банка Аджай Банга.

Также Трамп не забыл, что на всем нужно зарабатывать. Он объявил "прайс" за участие в своем "Совете мира".

По его замыслу, государства, которые пожелают стать членами этого блока, будут занимать свои места сроком до трех лет с возможностью обновления.

А за постоянное членство в совете администрация Дональда Трампа требует от стран внести в течение первого года не менее 1 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько европейских стран уже получили приглашение к участию в "совете мира" Трампа. Однако часть из них работает над коллективной позицией сопротивления предлагаемой модели.

