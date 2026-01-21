Стармер вслед за Макроном откажется войти в состав 'Совета мира' Трампа – FT

Премьер Великобритании Кир Стармер решил отказаться присоединяться к инициированному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира". Главной причиной демарша Лондона стало участие в этой организации российского диктатора Владимира Путина, что противоречит принципам британской внешней политики и обязательствам по безопасности перед Украиной.

Об этом пишет Financial Times. По информации издания, Лондон считает привлечение Путина в организацию, которая должна заниматься миром, абсолютно неприемлемым.

Министр иностранных дел Британии Иветт Купер прямо заявила, что Путин, который развязал крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой "не является человеком мира и ему нет места в организации с таким именем".

Кроме идеологических разногласий, Лондон учитывает и финансовую сторону вопроса. Ведь участие в трамповском "Совете мира" предусматривает членский взнос в размере более миллиарда долларов за постоянное место в нем.

Кир Стармер подчеркнул, что не будет тратить деньги налогоплательщиков на финансирование структуры, где Россия имеет право голоса.

Издание отмечает, что это решение Британии стало очередным этапом охлаждения отношений между Даунинг-стрит и Белым домом.

Кроме того, премьер отказался от участия в неофициальных встречах с Трампом в Давосе, сосредоточившись на внутренней повестке дня.

Британские чиновники рассматривают "Совет мира" как попытку создать альтернативу ООН, где правила игры будут определяться исключительно личными договоренностями Дональда Трампа.

Отказ Британии и Франции, поставит под сомнение легитимность новой организации как представительного международного органа.

Совет мира Трампа

Напомним, что Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет контролировать послевоенное управление сектором Газы. Создание этого Совета является следующим этапом его мирного плана для палестинского анклава.

Трамп объявил себя постоянным председателем "Совета мира" и сформировал его состав, куда вписал: госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа, своего зятя Джареда Кушнера, экс-премьер-министра Британии Тони Блэра, американского инвестора Марка Роуэна и президента Группы Всемирного банка Аджай Банга.

Также Трамп не забыл, что на всем нужно зарабатывать. Он объявил "прайс" за участие в своем "Совете мира".

По его замыслу, государства, которые пожелают стать членами этого блока, будут занимать свои места сроком до трех лет с возможностью обновления.

А за постоянное членство в совете администрация Дональда Трампа требует от стран внести в течение первого года не менее 1 миллиарда долларов.

Глава Белого дома пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к своей инициативе "Совет мира для Газы". Среди приглашенных стран оказалась и Украина, а также Россия и ряд ключевых мировых игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение американского лидера Дональда Трампа войти в состав "Совета мира". Французский лидер считает, что устав этого совета выходит за рамки вопросов, связанных с Газой.

