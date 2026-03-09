Свириденко "запретила" спекуляции с ценами на бензин: ситуацию будут проверять ежедневно

В Украине усиливают контроль за ценами на топливо, чтобы не допустить внутренних спекуляций на фоне колебаний мировых рынков. Контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба, ежедневно будут мониторить ситуацию на рынке.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, нынешние колебания на топливном рынке в основном связаны с внешними факторами, прежде всего с ситуацией на мировых рынках нефти.

Впрочем, правительство ожидает, что украинские операторы рынка обеспечат стабильные поставки топлива и не будут допускать необоснованного роста цен. Речь идет как о государственных, так и о частных компаниях, работающих в сфере поставок нефтепродуктов.

Важную роль в стабилизации рынка должна играть государственная компания "Укрнафта". Именно она, по замыслу правительства, должна выступать ориентиром справедливой цены на бензин и дизель для других участников рынка. Таким образом власти пытаются создать определенный ценовой "маяк", который позволит избежать резких и необоснованных колебаний стоимости топлива на АЗС.

Для предотвращения возможных злоупотреблений к контролю за ситуацией привлекут сразу несколько государственных органов. В частности, мониторингом цен будут заниматься – Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба. Их задачей станет ежедневное отслеживание ситуации на рынке и оперативное реагирование на случаи возможных спекуляций.

При этом правительство подчеркивает, что контроль не должен превращаться в безосновательное давление на бизнес или создавать препятствия для честных участников рынка. В то же время правительство рассматривает возможность помощи тем категориям граждан и бизнеса, которые могут больше всего пострадать от роста цен на топливо.

Речь идет об инструментах, которые могут частично компенсировать расходы в случае значительного повышения стоимости нефтепродуктов. Главный акцент делается на том, что цены могут меняться из-за глобальных факторов, но внутри страны не должно быть искусственного завышения стоимости.

