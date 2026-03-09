'Болезненная потеря': на Восточном направлении погиб полковник, командир бригады авиации Александр Довгач. Что известно

Украина потеряла еще одного опытного военного летчика на фронте. Во время выполнения боевого задания на Восточном направлении погиб командир 39-й бригады тактической авиации, полковник Александр Довгач.

Он был Героем Украины и одним из самых известных боевых пилотов Воздушных сил. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Трагедия произошла днем 9 марта 2026 года. Полковник Александр Довгач погиб во время выполнения боевого задания на Восточном направлении.

Отмечается, что боевая миссия проходила в условиях значительного преимущества воздушного противника, а также мощного противодействия со стороны российских систем противовоздушной обороны.

Военный летчик выполнял очередное боевое задание, однако на этот раз миссия стала для него последней. Полковник погиб при исполнении долга перед государством.

Александр Довгач был командиром 39-й бригады тактической авиации и имел большой боевой опыт. Его называют не только командиром, но и настоящим лидером и одним из сильнейших боевых летчиков.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину бригада под его руководством активно участвовала в боевых операциях и наносила удары по позициям противника.

За время службы полковник совершил сотни боевых вылетов. Во время этих операций он поражал пункты управления противника, военную технику и средства связи российских войск.

Кроме того, летчик неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации. Также он участвовал в уничтожении вражеских беспилотников и ракет.

Александр Довгач воевал на разных участках фронта. В частности, он участвовал в боевых операциях за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, а также в боях за остров Змеиный.

"Первым шел в бой, брал на себя рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия. Обстоятельства устанавливаются. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким... Честь Герою!" - добавили в ПС.

