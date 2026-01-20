Украина в списке: стало известно, какие страны пригласил Трамп в Совет мира

Президент США Дональд Трамп пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к своей инициативе "Совет мира для Газы", направленной на реализацию 20-пунктового плана по восстановлению региона и обеспечения стабильного мира. Среди приглашенных стран оказалась и Украина, а также Россия и ряд ключевых мировых игроков.

Мероприятие планируют провести в Давосе в четверг. Об этом сообщает Bloomberg.

Инициатива Трампа имеет целью привлечь международных партнеров к мирному процессу в секторе Газа и обеспечить поддержку его 20-пунктового плана. Президент США надеется, что церемония подписания документов в Давосе станет символической платформой для консолидации усилий международного сообщества по стабилизации региона.

По информации лиц, знакомых с ситуацией, в Совет мира пригласили следующие страны:

Европа и Северная Америка: Албания, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Беларусь, Бразилия, Канада, Кипр, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина, а также Европейская комиссия.

Ближний Восток и Азия: Бахрейн, Египет, Индия, Индонезия, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам.

Среди приглашенных также оказалась Россия, которая проводит агрессивную войну против Украины.

Накануне стало известно, что Россия получила приглашение от Соединенных Штатов Америки присоединиться к Совету мира, который потенциально может стать правопреемником Организации Объединенных Наций.

Также непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко получил неожиданный комплимент от самого Дональда Трампа. Беларусь объявила, что ее пригласили стать основателем Совета мира, новой международной организации, которая, как обещают, изменит мир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме выдвинули идею расширения мандата Совета мира в секторе Газа, возглавляемого президентом Дональдом Трампом, и включения в него других горячих точек. Речь идет, в частности, об Украине и Венесуэле.

