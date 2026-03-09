В Кабмине определили тарифы на газ: украинцам назвали цену на март 2026 года

Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей ("ПСО) на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это значит, что, по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет. Она будет составлять 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Об этом ранее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: также цену на голубое топливо зафиксировали для бюджетных учреждений – тариф составит 16 390 грн за 1 000 кубометров (с НДС).

Отметим: "ПСО" – это механизм государственного регулирования, при котором государство обязывает участников рынка продавать газ на специальных условиях. Они должны обеспечивать:

доступные цены для населения;

энергетическую безопасность;

общую стабильность.

В то же время, согласно утвержденному Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой 4-летей программы расширенного финансирования Украины на 8,1 млрд долларов, до конца июля 2026 года власти должны опубликовать технический анализ касаемо того, сколько бюджет теряет на заниженных тарифах на свет, газ, тепло. А также разобраться, кому идут субсидии, и составить план постепенного повышения тарифов до рыночного уровня. По сути, это означает, что Украина должна разработать план повышения коммунальных тарифов.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") ранее признал: повышение коммунальных тарифов является требованием международных партнеров Украины, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны. А потому он не исключает, что властям придется пойти на этот шаг.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. То есть мы откажемся от специальных цен на тепло, на газ, на тепло для населения", – констатировал он.

Впрочем, признал нардеп, до окончания боевых действий перевода коммунальных тарифов на рыночные цены ожидать не стоит. То есть пока о немедленном повышении речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке прогнозируют, что после окончания отопительного сезона (31 марта) в Украине могут пересмотреть коммунальные тарифы – в сторону повышения. Дело в том, отмечают в регуляторе, что в результате массированных российских обстрелов украинской энергоинфраструктуры потребности в финансировании восстановления значительно выросли.

