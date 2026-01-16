'Я глава Совета мира': Трамп объявил следующий этап перемирия в Газе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил начало формирования так называемого "Совета мира" – органа, который будет контролировать послевоенное управление сектором Газы. Создание этого Совета является следующим этапом его мирного плана для палестинского анклава.

Председателем указанного Совета американский президент назвал себя. Об этом Дональд Трамп сообщил в собственной соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп

"Для меня большая честь объявить о создании Совета мира... Я, как председатель Совета мира, поддерживаю новоназначенное палестинское технократическое правительство, Национальный комитет по управлению Газой, который поддерживается Высоким представителем Совета, для управления Газой во время переходного периода", – сообщил американский президент.

По его словам, новое правительство анклава – это "палестинские лидеры, непоколебимо преданные мирному будущему".

Демилитаризация Газы

Трамп считает, что в секторе Газа уже "созданы предпосылки для следующего этапа" его мирного плана для анклава.

"При поддержке Египта, Турции и Катара мы обеспечим заключение комплексного соглашения о демилитаризации с ХАМАС, включая сдачу всех видов оружия и демонтаж всех тоннелей. ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, включая возвращение последнего тела в Израиль, и без задержек приступить к полной демилитаризации", – отметил американский президент.

Он также намекнул на силовое разоружение террористов – по словам Трама, ХАМАС может это сделать "легким или трудным путем".

Что предшествовало

О демилитаризации анклава и разоружении боевиков сектора Газа ведутся разговоры с октября прошлого года. Довольно периодически американский президент призывает ХАМАС сложить оружие и угрожает террористической группировке.

Также с октября прошлого года и до сих пор Израиль настаивает на возвращении тел захваченных террористами заложников – это является пунктом вышеупомянутого "мирного плана" Трампа.

Именно поэтому, как сообщал OBOZ.UA, израильтяне говорят, что Израиль никогда полностью не выведет войска из сектора Газа – из соображений безопасности. В свою очередьвоенные Израиля уже создают гражданско-военное подразделение "Нахаль", которое будет оставаться в анклаве – хотя это и противоречит мирному плану Трампа.

Отметим, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против палестинской государственности. Его позиция не изменилась, несмотря на заключение перемирия с террористами ХАМАС и, как выразился он, "несмотря на внутреннее и внешнее давление".

