Трамп требует у стран плату за участие в своем "Совете мира": какой ценник был озвучен

Администрация Дональда Трампа требует от стран, которые хотят постоянного членства в новом "Совете мира", внести не менее 1 миллиарда долларов, что позволяет избежать ограничения трехлетнего срока участия. Проект устава предоставляет Трампу решающий контроль над членством, финансами и принятием решений, что вызывает критику и опасения относительно создания альтернативы ООН.

Согласно проекту хартии, "Совет мира" определяется как международная организация, призванная способствовать стабильности, восстановлению управления и обеспечению долговременного мира в регионах, пострадавших от войн или находящихся под угрозой конфликта. Президент Дональд Трамп станет первым председателем совета и получит ключевые полномочия:

самостоятельно решать, какие страны приглашать к участию;

утверждать повестку дня;

иметь право исключать государства-члены;

назначать своего преемника на посту председателя.

Формально решения будут приниматься большинством голосов, где каждое государство имеет один голос, однако все решения будут подлежать обязательному одобрению председателя, то есть самого Трампа. Проект устава предусматривает, что стандартный срок членства в "Совете мира" не будет превышать трех лет и будет зависеть от решения председателя организации. В то же время это ограничение снимается для тех стран, которые в течение первого года внесут в фонд совета более 1 миллиарда долларов наличными.

Именно этот пункт вызвал наибольшее беспокойство среди потенциальных участников. По данным источников Bloomberg, в документе содержится намек на то, что контроль над финансовыми потоками фактически будет сосредотачиваться в руках Трампа, что считается неприемлемым для большинства демократических государств.

Критики инициативы открыто заявляют, что "Совет мира" может стать альтернативой или конкурентом ООН, которую Дональд Трамп неоднократно резко критиковал еще во время предыдущего президентского срока. Дипломаты и эксперты опасаются концентрации чрезмерной власти в руках одного человека, отсутствия прозрачных механизмов контроля за финансами и политизации миротворческих процессов.

По информации журналистов, несколько европейских стран уже получили приглашение к участию, однако часть из них работает над коллективной позицией сопротивления предлагаемой модели. Инициатива создания совета тесно связана с 20-пунктным "мирным планом" Дональда Трампа по Сектору Газа. 16 января Белый дом официально представил состав совета. В него вошли:

государственный секретарь США Марко Рубио;

спецпосланник президента США Стив Уиткофф;

зять Дональда Трампа Джаред Кушнер;

экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

американский инвестор Марк Роуэн;

президент Группы Всемирного банка Аджай Банга;

заместитель советника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, инициированные президентом США Дональдом Трампом споры между Европой и Америкой выгодны России и Китаю. Кроме того, противоречия между Брюсселем и Вашингтоном отвлекают от поддержки Украины.

