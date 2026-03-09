Фермеры в ЕС не выдерживают конкуренции: какая продукция из Украины их испугала

Испанские фермеры требуют от Украины отменить пошлины на экспорт семян подсолнечника, рапса и сои. В противном случае Европейский Союз (ЕС) должен ввести пошлины в отношении украинского масла.

С таким требованием Испанская ассоциация молодых фермеров(ASAJA) и профессиональная организация Copa-Cogeca обратились в Европейскую Комиссию. В своей жалобе они утверждают, что пошлины на масличные культуры приводят к недобросовестной конкуренции на европейском рынке – импорт украинского масла в ЕС резко вырос с 2 до более 3 млн тонн и сейчас составляет 41% всего импортируемого масла.

"Украина ввела "вывозную" пошлину на семена подсолнечника, рапса и сои. Цель состоит в том, чтобы удержать сырье в пределах своих границ, чтобы отечественная промышленность могла покупать его по искусственно заниженным ценам, значительно ниже рыночной стоимости", – говорится в заявлении ASAJA.

В результате испанские и другие европейские производители не могут конкурировать с украинской продукцией. Ситуацию, сложившуюся в секторе масличных культур, они называют "беспрецедентной":

импорт дешевого масла исказил реальную рыночную цену на сырье в ЕС;

прибыльность фермеров упала, а местная промышленность задыхается ;

; масличный бизнес потерял добавленную стоимость, поскольку не может конкурировать с "искусственно заниженной" себестоимостью украинской продукции

В испанском агросекторе называют это нарушением обновленного Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое вступило в силу в октябре 2025 года. Поскольку Украина не отменила свои пошлины, ASAJA и Copa-Cogeca официально призвали Еврокомиссию:

требовать немедленной отмены 10-процентного налога на экспорт из Украины семян масличных культур;

на экспорт из Украины семян масличных культур; в случае отказа – ввести пошлины на импорт в ЕС украинского растительного масла.

