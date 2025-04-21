'Существует большая вероятность': Трамп подтвердил свои слова о подписании российско-украинского мирного соглашения на этой неделе

Так называемое мирное соглашение между Российской Федерацией и Украиной может быть подписано уже на этой неделе. Существует большая вероятность этого факта.

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Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Пасхе в Белом доме 21 апреля. Тем самым он подтвердил свое сообщение, сделанное накануне в соцсети Truth Social.

По мнению президента США, после этого "обе страны начнут вести обширный бизнес с Соединенными Штатами Америки".

"Моя команда имела очень хорошие встречи по Украине и России. Полные детали этих обсуждений мы объявим в течение следующих трех дней", – добавил Трамп.

Также президент США ответил на вопрос журналиста о том, возможно ли заключение мирного соглашения между Украиной и Россией на этой неделе.

"Да, это возможно. Существует большая вероятность этого факта", – отметил Трамп.

Накануне, 20 апреля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду на то, что Украина и страна-агрессор Россия смогут достичь соглашения о перемирии. Он рассчитывает, что это может случиться уже на следующей неделе.

17 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат ответ государства-агрессора России о мирных переговорах по завершению войны в Украине "уже на этой неделе". После ответа россиян будут приняты соответствующие решения.

19 апреля российский диктатор Путин объявил о перемирии на Пасху (до 00:00 21 апреля) и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и после Пасхи.

Однако войска России не придерживались "пасхального перемирия" - по состоянию на 20:00 воскресенья оккупанты нарушили его 2 тысячи раз. Зеленский предложил РФ отказаться от каких-либо ударов дальнобойными БПЛА и ракетами по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог высказался о предстоящих переговорах Киева и Вашингтона, которые состоятся в Лондоне на следующей неделе. По его словам, эта встреча призвана решить вопрос о перемирии в Украине.

– По данным NYP, в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня. Источники журналистов говорят, что Украина "на 90%" поддерживает предложения Трампа по достижению мира, озвученные на этой неделе в Париже американской делегацией.

– Госсекретарь Марко Рубио сказал журналистам, что США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если в ближайшие дни в администрации Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен".

– Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если любая из сторон будет осложнять процесс достижения мира.

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