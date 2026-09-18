Сегодня совместно с НАБУ и САП состоялось обсуждение нашего законопроекта № 15569 о независимых судебных экспертизах.

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На встрече присутствовали представители посольств США, Японии, Германии, Литвы, Нидерландов, Дании и делегация ЕС. А также общественные организации и проекты международной помощи.

Коротко говоря, я был шокирован позицией правительства. Оно прекрасно понимает, что это источник европейских денег. Который необходимо реализовать в виде принятого закона до конца этого года.

Но вместо предложений, как дополнить законопроект... услышал, что чиновникам еще нужно время, чтобы разработать что-то свое... что-то гораздо более комплексное... смешать всё в один законопроект и обязательно внести его не через антикоррупционный комитет ВРУ. При этом, как они собираются зарегистрировать закон (в нарушение Регламента), когда сроки уже истекли, и почему против законопроекта, который поддерживают НАБУ, САП, международные партнеры... ответа не было)))

Это просто очередное доказательство того, что Правительство настаивает на выполнении международных обязательств ровно до того момента, пока эти обязательства не касаются борьбы с коррупцией.

P.S. Напомню, против нашего закона категорически выступает Президент. Поэтому правительство имитирует бурную активность с целью не допустить принятия закона в таком виде. Думаю, все присутствующие представители посольств сегодня прекрасно увидели это собственными глазами)))