Трамп надеется, что Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и страна-агрессор Россия смогут достигнуть соглашения о перемирии. Он рассчитывает, что это может произойти уже на следующей неделе.

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Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social вечером в воскресенье, 20 апреля. По его словам, после того, как сделка будет заключена, обе страны "начнут вести бизнес" со Штатами и "заработают состояние".

"Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", – написал Трамп.

17 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат ответ государства-агрессора России о мирных переговорах по завершению войны в Украине "уже на этой неделе". После ответа россиян будут приняты соответствующие решения.

19 апреля российский диктатор Путин объявил о перемирии на Пасху (до 00:00 21 апреля) и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и после Пасхи.

Однако, войска России не придерживалась "пасхального перемирия" – по состоянию на 20:00 воскресенье нарушили его 2 тысячи раз. Зеленский предложил РФ отказаться от любых ударов дальнобойными БПЛА и ракетами по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог высказался о предстоящих переговорах Киева и Вашингтона, которые состоятся в Лондоне на следующей неделе. По его словам, эта встреча призвана решить вопрос о перемирии в Украине.

– По данным NYP, в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня. Источники журналистов говорят, что Украина "на 90%" поддерживает предложения Трампа по достижению мира, озвученные на этой неделе в Париже американской делегацией.

– Госсекретарь Марко Рубио сказал журналистам, что США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если в ближайшие дни в администрации Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен".

– Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если какая-либо из сторон будет усложнять процесс достижения мира.

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