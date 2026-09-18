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Новости из США. Четверг, 17 сентября 2026

• Палата Представителей приняла законопроект о санкциях имени Грэма.

Что есть и чего нет в этом законопроекте.

• Инфляция вынудила ФРС повысить основную процентную ставку.

• Внесена резолюция об импичменте главы Пентагона Хегсета. В связи с этим спикер Джонсон отправил Палату Представителей в предвыборный отпуск

* В среду вечером Палата Представителей проголосовала за принятие законопроекта имени Грэма о санкциях. Почему в Украине этот законопроект до сих пор называют законопроектом "об адских санкциях" остается загадкой. Никаких "адских" санкций в нем нет. Более того, этот законопроект не предусматривает вообще никаких новых санкций против России. То есть, в нем нет ни "адских", ни не "адских" новых санкций.

Законопроект был внесен покойным республиканским сенатором Грэмом и сенатором демократом Блюменталем полтора года назад. С тех пор законопроект претерпел очень большое количество изменений и его окончательная версия очень мало похожа на начальную версию. Все изменения были направлены на смягчение законопроекта и каждое такое изменение выхолащивало ту или иную составляющую. Вносились изменения в надежде, что Трамп согласится с очередной смягченной версией и даст разрешение полностью контролируемым им лидеру республиканцев в Сенате (и де-факто спикеру Сената) Туну и спикеру Палаты Представителей республиканцу Джонсону включить этот законопроект в повестку дня.

В конце концов Трамп согласился с рассмотрением законопроекта только после смерти его автора сенатора Грэма. Полтора месяца назад законопроект был принят Сенатом. И вот сейчас – Палатой Представителей.

Действительно хорошее положение этого законопроекта – все санкции, введенные на основании указа президента Байдена 14024 от 15 апреля 2021 года, берутся под его крышу на срок действия законопроекта – на 5 лет. То есть, отменить эти санкции ни нынешний президент, ни следующий президент в течение 5 лет не смогут без согласия Конгресса.

Все остальное – это чисто политические положения. Они не предполагают никаких реальных действий. Законопроект требует ввести санкции против всего руководства империи зла начиная с путина. Но все они, начиная с путина уже находятся под санкциями. Поэтому данное положение законопроекта не имеет практического смысла.

Законопроект дает президенту право ввести таможенные пошлины до 100% на импорт из пяти стран, покупающих самые большие объемы российских нефти и газа. Право не является обязанностью. И в данном контексте – "дает право" – это красивое политическое выражение, за которым нет реального содержания. Основными покупателями российской нефти являются Китай и Индия. 47-й президент не будет вводить новые пошлины на импорт из Китая. Он уже пробовал это делать, объявив Китаю в марте 2025 года торговую войну. И через несколько месяцев вынужден был признать свое поражение в этой торговой войне т отменить все пошлины, поскольку ответные действия Китая (запрет на экспорт в США редкоземельных минералов и на импорт из США соевых бобов) очень сильно ударили по американской высокотехнологичной промышленности и по американским фермерам, выращивающим сою и являющимся очень важной частью избирательной базы Трампа и республиканской партии.

Точно так же Трамп будет предельно осторожен в торговых отношениях с Индией.

При этом значительная часть демократов в Палате Представителей вообще посчитала, что Трамп может использовать данный законопроект не для того, чтобы оказывать давление на Россию и тех, кто покупает в больших количествах ее нефть, а для того, чтобы "наказывать" традиционных союзников США. Российскую нефть покупают Венгрия и Словакия. Венгрия покупает и российский газ. Делают они это с разрешения ЕС. Поэтому опасения, что 47-й президент может ввести на основании этого закона новые пошлины на импорт из нелюбимого (или даже ненавидимого) им ЕС, никак не могут считаться безосновательными. Опасаясь именно такого развития событий, 152 демократа из 210-ти в Палате Представителей проголосовали против принятия законопроекта. Против голосовали и 7 республиканцев.

Тем не менее, законопроект принят. Как сообщается, Трамп может подписать его уже в пятницу, и он станет законом.

У этого законопроекта есть две политические составляющие. Первая – это политическое давление прежде всего на китайские и индийские компании, покупающие российскую нефть. Они могут опасаться не американских таможенных тарифов, а возможных вторичных американских санкций. Правда, представить себе, что администрация Трампа введет такие санкции трудно, но тем не менее опасаться таких санкций эти компании могут. А если будут опасаться, то могут думать, не сократить ли им объемы покупаемой российской нефти. Правда, сам Трамп, начав войну с Ираном, и, потерпев в ней стратегическое поражение, позволил Ирану заблокировать Ормузский и Баб-Эльмандебский проливы. В результате около 24% мирового нефтяного импорта заблокированы. И это толкает импортеров нефти в объятия путина.Вторая политическая составляющая – это второе действие Трампа (хотя в данном случае практически чисто политического и символического характера), против России. Первое – это санкции против "лукойла" и "роснефти", введенные почти год назад. Однако, подчеркнем еще раз, данный законопроект никаких реальных новых санкций против России не предусматривает.

Между тем, в Сенате лежит законопроект "Акт о поддержке Украины", принятый Палатой Представителей по специальной процедуре в обход спикера, предусматривающий возобновление американской военной помощи Украине, выделение кредита $8 миллиардов для покупки Украиной американского оружия, реальные тотальные санкции против российского нефтяного, газового и финансового секторов. Этот законопроект лидер республиканцев в Сенате Тун не ставит в повестку дня. Потому что Трамп не хочет, чтобы этот законопроект стал законом.

* В прошлую пятницу были опубликованы официальные данные об инфляции за август. Она составила 3.4%, так же, как и в июле. Федеральная Резервная Система считает приемлемым уровнем инфляции 2%. В результате в среду, Совет управляющих ФРС единогласно решил повысить основную процентную ставку на 0.25%. Это первое изменение процентной ставки под руководством нового председателя ФРС Кевина Ворша, назначенного Трампом несколько месяцев назад. Трамп ожидал от него снижения ставки. Он требовал и не мог добиться этого снижения от предшественника Ворша Джерома Паулэлла, которого постоянно публично оскорблял и против которого по указанию Трампа федеральная прокуратура пыталась возбудить уголовное дело.

Однако, ставка была повышена. Потому что уровень инфляции для ФРС неприемлем, и дешевизна денег инфляцию усугубляет. Подорожание денег – подорожание кредитов не способствует повышению бизнес активности. Однако, и инфляция тоже такому повышению не способствует.

Еще одним фактором, которые Совет управляющих ФРС не мог не принять во внимание, стал рост доходности американских десятилетних суверенных облигаций. Впервые с 2007 года он превысил 5%. Это ложится тяжелым бременем на казначейство, поскольку дорожает обслуживание суверенного долга, который из-за экономической политики Трампа и его администрации вырос до рекордных $40 триллионов, и будет расти дальше из-за большого дефицита бюджета, который необходимо финансировать.

* Республиканский конгрессмен Том Масси, находящийся в оппозиции к Трампу и заканчивающий свою работу в Конгрессе из-за того, что проиграл праймериз ставленнику Трампа, внес в среду в Палату Представителей резолюцию об импичменте министра обороны Хегсета, содержащую обвинения по восьми пунктам.

Семь республиканцев в Палате Представителей вместе со всеми демократами проголосовали за резолюцию о том, чтобы запретить президенту продолжать войну с Ираном без одобрения Конгресса. Резолюция была принята.

После этого спикер Джонсон срочно отправил Палату Представителей в отпуск более, чем на полтора месяца. Чтобы не рассматривать вопрос об импичменте Хегсета и чтобы диссидентствующие республиканцы еще за что-нибудь не проголосовали вместе с демократами. Отпуск, однако, у членов Палаты, будет условным. Те из них, кто не отказались от переизбрания или не проиграли на партийных праймериз, будут заниматься своими перевыборами. Предвыборная кампания вступает в решающую фазу.

Вместе с тем Сенат продолжает свою сессию, которая продлится до конца месяца. Затем сенаторы, которые переизбираются, сосредоточатся на своей предвыборной кампании. И Конгресс возобновит работу уже после выборов.

* В ответ на предложение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Канаде стать ассоциированным членом ЕС, Трамп заявил, что если это действие, направленное против США, он введет тарифы на импорт из ЕС или вообще запретит торговлю с ЕС. Теперь он будет изучать, что же это за действие – против США оно или нет.До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 856 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро. Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.